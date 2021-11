Spieleveteranen-Podcast #243: Grand Theft Auto - The Trilogy

Drei Veteranen, drei Spiele

Teaser Neuauflagen können gut oder schlecht sein, den Fans wohlige Erinnerungen bescheren oder ihre Nostalgie zerstören. Wie sieht es mit den Neuauflagen der GTA-Teile von der Playstation 2 aus?

Es ist an der Zeit, die Caps schief aufzusetzen, die Pistolen durchzuladen, das Haiwaii-Hemd aus dem Schrank zu holen und den inneren Gangster zu entfesseln. Heute befassen wir uns mit GTA 3, Vice City und San Andreas. Es wird aber nicht nur um die Originale gehen, die mittlerweile knapp 20 Jahre auf dem Buckel haben, sondern auch die frisch veröffentlichten Neuauflagen. Dank der wenig einprägsam auf Grand Theft Auto - The Trilogy - The Definitive Edition getauften Sammlung könnt ihr auf modernen Systemen ohne große Probleme die ersten 3D-GTAs nachholen. Dafür haben wir das Gang-Mitglied Stephan Freundorfer eingeladen. Doch bevor wir die virtuellen Städte unsicher machen, gibt es die übliche Portion News, Smalltalk und auch eine Hörerfrage wird beantwortet.

Spieleveteranen-Episode 47-2021 (#243) mit Heinrich Lenhardt, Jörg Langer und Stephan Freundorfer hat eine Laufzeit von 1:33:23 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:15 Hier meldet sich Radio Spieleveteranen mit dem Themenausblick für diese Episode.

0:02:03 Gemischte News: Modebewusste Spieler hatten die Chance auf eine Series X im Gucci-Design, unter dem Label "Atari XP" sollen bisher nahezu kaum erhältliche Titel neu aufgelegt werden und die Xbox hat ihren 20. Geburtstag gefeiert.

0:07:08 Was haben wir zuletzt gespielt? Halo Infinite im Multiplayer, Call of Duty Vanguard und Dicey Dungeons.

0:16:58 Die Hörerfrage zum Tage von Markus Pabst.

0:21:29 Wir begrüßen den heutigen Gastveteran, Stephan Freundorfer. Der hat einiges zu berichten aus der kriminellen Perle des Nordens, der Flohmarktszene und von seinen Feierlichkeiten zum Xbox-Geburtstag.

0:37:10 Das neue alte Spiel: Grand Theft Auto - The Trilogy - The Definitive Edition

0:38:54 Bevor wir in die Zukunft gehen, schwelgen wir in Erinnerungen: Wie haben wir GTA 3, Vice City und San Andreas ihrerzeit wahrgenommen? Beispielsweise erinnern wir uns an den unspektakulären Start und die nachfolgende Begeisterung.

0:48:05 Damals waren die Gangster-Spiele also Pflichtprogramm, aber wie urteilen wir nach unseren erneuten Abenteuern in den Original-Fassungen? Lohnt sich der Trip nur mit rosaroter Brille oder könnt ihr auch als Unwissender Spaß haben? Wir ziehen die Definitive Edition für die Beantwortung dieser Frage heran, denn an den Spielen selbst hat sich bis auf die Optik kaum etwas getan.

1:01:49 Bei alten Konsolenspielen eine spannende Thematik ist die Steuerung. Hat es Rockstar Games geschafft, sie auf ein wirklich zeitgenössisches Level zu heben und welche anderen Anpassungen an moderne Gewohnheiten gibt es noch?

1:15:22 Eine kleine Geschichtsstunde: Wie entstand die GTA-Reihe überhaupt, wo liegen die Wurzeln der heute so erfolgreichen Gangster-Spiele und welchem Entwickler darf man dafür die Hand schütteln?

1:18:17 Der zeitgenössische und historische Pressespiegel.