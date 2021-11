GTA The Trilogy – Dennis' 1. Stunde Uncut

Teaser Dennis kehrt in der Rolle von CJ nach San Andreas zurück. Schnell geht er in seiner Rolle auf, vergisst beim Lauschen der Hip-Hop-Tracks die Zeit und führt die Fahrrad-Skills echter Gangster vor.

In der Stunde der Kritiker zuhabt ihr Ausschnitte aus den Gangster-Abenteuern von Jörg, Dennis und Hagen erlebt, die sich jeweils in einen anderen GTA-Teil aus der Sammlung gestürzt haben. Das war euch nicht genug? Dann seht ihr in dieser Uncut-Stunde die ungefilterten Hood-Eskapaden von Downtown Destroyer Dennis, der nur im Unterhemd mit Jeans anfängt und am Ende seiner ersten Stunde inzwar oben rum mehr trägt, aber wie ein richtiger Gangster nur in Unterhose rumläuft.Hier findet ihr die Uncut-Stunde von Jörg mit GTA - Vice City Viel Spaß!