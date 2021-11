Teaser Jörg lässt glanzvolle Erinnerungen aufleben, während er mit Tommy Vercetti Vice City unsicher macht. Ihr könnt nun in der ungeschnittenen ersten Spielstunde von Jörg von Anfang bis Ende dabei sein.

In der Stunde der Kritiker zuhabt ihr Ausschnitte aus den Gangster-Abenteuern von Jörg, Dennis und Hagen erlebt, die sich jeweils in einen anderen GTA-Teil aus der Sammlung gestürzt haben. Ihr wollt die richtig dicke Dröhnung der Unterweltmachenschaften der Kritiker? Dann begleitet Jörg bei seiner puren ersten Stunde an die sonnigen Strände und in die weniger strahlenden Abgründe vonin der Definitive Edition.Hier findet ihr die Uncut-Stunde von Dennis mit GTA - San Andreas Viel Spaß beim Ansehen!