Ghost of Tsushima: Gewinnt den Director's Cut plus Sonderposter-Set [Beendet]

Das Gewinnspiel ist beendet und die göttlichen Winde haben im Schrein der Lose drei Gewinner bestimmt. Herzlichen Glückwunsch an Sven Gellersen, Calmon und The Raffer!





Wenn ihr euch in den letzten Monaten auf GamersGlobal bewegt habt, dann ist euch das Open-World-Abenteuer Ghost of Tsushima sicherlich ein Begriff. Denn schließlich bietet der Playstation-Exklusivtitel eine der schönsten Spielwelten der letzten Jahre und kann außerdem durch seine originalgetreue Umsetzung des Samurai-Szenarios punkten. Warum die Entwickler die Kultur so gut nachbilden konnten, das könnt ihr in unserem ausführlichen Making-of-Report nachlesen.



Solltet ihr das Abenteuer von Jin auf der Insel Tsushima noch nicht gespielt haben, dann ist der brandneue Director's Cut die perfekte Gelegenheit, das nachzuholen. Warum? Das erfahrt ihr in unserem entsprechenden Test! Und um den kürzlichen Release zu feiern, bieten wir euch hier eine ganz besondere Chance. In Zusammenarbeit mit Playstation Deutschland verlosen wir drei mal einen Code für das Spiel. Dieser funktioniert sowohl auf PS4 als auch auf PS5. Zusätzlich legt Playstation noch ein Sonderposter-Set drauf, das der japanische Künstler Takashi Okazaki gestaltet hier – hier seht ihr mehr dazu. Abgerundet wird das Paket durch den digitalen Mini-Soundtrack zum Spiel.

Die Teilnahmeregeln:

Ihr müsst registrierte GamersGlobal-User sein (hier geht's ggf. zur Registrierung) und euer Alter verifiziert haben, da das Spiel USK 18 ist.

Der Preis wird an die im GG-Profil angegebene Adresse verschickt! Keine Adresse = Pech gehabt. Der Preis wird nicht von uns versendet, sondern von Playstation oder einer von Playstation beauftragten Agentur. Zu diesem Zweck werden wir die Adresse des Gewinners (und nur von diesem) weitergeben. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch ausdrücklich damit einverstanden.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Teilnahmeschluss ist der 16. September 2021 um 11:59 Uhr.

Um teilzunehmen, schildert uns einfach als eingeloggter User per Comment, welcher Samurai-Film euer Liebling ist und gerne auch, warum.

