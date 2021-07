Teaser Das Open-World-Spiel war nicht nur das bisher größte Projekt von Sucker Punch, sondern stellte sie auch vor große Probleme: Wie kann ein westlicher Entwickler die japanische Kultur akkurat abbilden?

Der Ausflug nach Tsushima war laut Jason Connell essentiell für die korrekte Abbildung der japanischen Kultur.

Balance zwischen Realität und Unterhaltung

Fünf Elemente zur Orientierung

Diese Art der Spielerführung nennt Parker "Spieler-Safari". Zwar gehen die Spieler auf Erkundungstour, sie wissen aber durch die obigen Hinweise nach kurzer Lernphase aber meist doch in etwa, was sie erwartet. Zum eigentlichen GPS-Ersatz, dem Wind, kommen wir natürlich noch.



Nachdem der Erkundungsdrang geweckt ist, kann man dem Spieler aber nicht kontextlos Aufgaben vorsetzen, so das Credo von Sucker Punch. "Die Welt war bereit, entdeckt zu werden, jetzt musste sie mit Geschichten gefüllt werden", erklärt Parker die Designphilosophie. So gibt es etwa eine Nebenquest, bei der ihr den Weg eines legendären Samurai verfolgt. Während der Mission erfahrt ihr immer wieder kleine Happen über sein Leben – und als Belohnung erhaltet ihr nach dem Abschluss der Quest eine besondere Attacke.



Ein weiterer Kniff sei, eine Quest nie dort enden zu lassen, wo eine andere startet. Sonst laufe man in Gefahr, dass die Spieler zu lange an einem Ort verweilen und das Interesse verlieren.

Rauchschwaden in der Ferne deuten auf wichtige Orte und Ereignisse hin, etwa auf ein von den Mongolen besetztes Dorf.

Wir schreiben den August 2014. Nach dem erfolgreichen Release von(seinerseits ein Standalone-Addon zu Infamous - Second Son, siehe GG-Test ) war das Team von Sucker Punch erschöpft, aber glücklich. Doch zum Verschnaufen blieb keine Zeit, 150 Mitarbeiter wollen schließlich beschäftigt werden. Bei so vielen kreativen Köpfen gab es viele Ideen, wie das nächste Projekt des Studios aussehen könnte – zu viele. Doch wie, Creative Director und Art Director, sich erinnert, hatte man übergeordnetes Ziel vor Augen: Man wolle einmal mehr die "geheimsten Phantasien" der Spieler erfüllen. Bereits mit der-Serie habe man ermöglicht, dass jeder Gamepad-Akrobot zum Superhelden werden könne. Also wurden Ansätze gesammelt, viele davon auch gleich wieder verworfen. Letztlich blieb man an drei potenziellen Szenarios hängen:Wir alle wissen, welches das Duell gewonnen hat. Umso kurioser ist aber, dass Sucker Punch die Samurai-Idee zunächst wieder strich, aus einem ebenso simplen wie einleuchtenden Grund: Das Team kannte sich in der japanischen Kultur zu wenig aus. Zwei Wochen wurde mit möglichen Kernelementen für sowohl ein Ritter-Spiel als auch ein Langfinger-Abenteuer jongliert, ehe man innehielt.Große Teile des Studios, darunter auch der Creative Director, waren so große Fans des Samurai-Ansatzes, dass man sich entschied, doch ins kalte Wasser zu springen – der Grundstein fürwar gelegt. Wenige Tage später hatte man sich auch für ein Szenario entschieden: Die Mongolen-Invasion der Insel Tsushima im Jahr 1274.Doch das brachte weitere Probleme für die Entwickler mit sich, die sich in der japanischen Kultur ohnehin nur beschränkt auskannten, wie sich Jason erinnert: "Das Jahr 1274 liegt nicht gerade in der näheren Vergangenheit. Wir sahen es aber als unsere Pflicht, dieses Szenario mit viel Sorgfalt umsetzen." Es begann eine sechsjährige Reise, die zwar anstrengend war, sich am Ende aber auszahlte. Nicht nur in kommerziellem Erfolg, auch durch zahlreiche neue Bekanntschaften und Lebenserfahrungen. Und eine der größten Ehren, die Jason in seiner Entwickler-Karriere bisher erhalten durfte: Eine 40/40-Wertung des angesehenen japanischen Magazins Famitsu, als erst drittes westliches Spiel überhaupt.Sucker Punch musste zunächst das eigene Team massiv erweitern. Aber nicht etwa um weitere Entwickler oder Designer, davon hatte man genug. Vielmehr waren laut Jason Berater gesucht, die bei Fragen wie Religion, Bräuchen und auch der Geschichte der Insel Tsushima helfen konnten. Zwar hatte man durch die jahrelange Zusammenarbeit mit Sony viele Geschäftskontakte in Japan, darunter auch der damalige President der SIE Worlwide Studios,. Und der soll von der Grundidee für Ghost of Tsushima regelrecht begeistert gewesen sein. Doch ohne Inhouse-Support konnte man ein auf Authentizität getrimmtes Projekt nicht stemmen. Neben vielen Experten, auch für Fragen bezüglich der mongolischen Kultur, stach besondersheraus. Jason nennt den Producer ein "wandelndes Lexikon". Außerdem habe er immer jemanden gewusst, den man fragen konnte, wenn er selbst nicht mehr weiter wusste.Doch bei trockenem Schulbankdrücken blieb es für Sucker Punch nicht, mehrere Teammitglieder reisten in der Entwicklungszeit zwei mal selbst nach Tsushima, darunter natürlich auch Jason. "Beim ersten Besuch waren die kreativen Leute und Studioführung dabei, beim zweiten die Leiter der Umgebungsdesigner, die vor Ort haufenweise Referenz-Fotos gemacht haben", erinnert er sich. Dabei wurden tausende Bilder geschossen, dazu gesellten sich zahlreiche Drohnen-Videos und auch Audio-Aufnahmen. Man nahm einheimische Vögel auf, nicht zuletzt aber auch den Wind, wie er durch die Bäume und über die Felder rauscht. Auch nach diesen beiden großen Expeditionen schickte Sucker Punch immer wieder einzelne Mitarbeiter von Sony Japan auf die Insel, um noch weitere Eindrücke und Ressourcen zu sammeln.Besonders verdient hat sich laut Jason, der zuvor nie in Japan gewesen war, der lokale Führergemacht. Sein Hintergrundwissen stellte sich als enorm hilfreich heraus. Besonders im Gedächtnis ist dem Team der Ausflug zu einem Schrein am Strand von Komoda geblieben. Gewidmet war dieser spezielle Ort einem japanischen Krieger, der 1274 tatsächlich gegen die Mongolen kämpfte und den Überlieferungen nach massiv beim Zurücktreiben der Invasoren half.Aber nur weil das Team sich langsam zum Expertengremium für Tsushima und die Mongoleninvasion mauserte, wollte man keine Simulation der Insel schaffen. Sie sollte natürlich erkennbar sein, aber keine 1:1-Abbildung. Bereits bei Infamous hatte man diesen Ansatz mit der Stadt Seattle verfolgt., Lead Systems Designer, verrät uns beispielhaft, wie man diese Vorgabe umgesetzt hat: Es gab ein eigenes Team bei Sucker Punch, das die Vegetation der Insel reduziert hat – mit dem Zweck der besseren Übersichtlichkeit. So können Spieler wichtige Objekte in weiterer Entfernung besser wahrnehmen oder haben bessere Übersicht über ein Mongolencamp – können im Gegenzug aber natürlich auch leichter entdeckt werden.Ganz allgemein hatte man beim Design der Spielwelt viel Wert darauf gelegt, die Neugier und den Erkundungsdrang der Spieler zu wecken. Aus diesem Zweck wurde auch so weit wie möglich auf HUD-Elemente verzichtet, um die Immersion zu fördern. Die drei Präfekturen von Ghost of Tsushima fungieren als einzelne Biome und heben sich optisch deutlich voneinander ab. Man behandelte Orte mehr wie Charaktere, beispielsweise das Dorf Akashima: Dieses ist voller Moos und Nebel, im Hintergrund könnt ihr leise Frösche quaken hören. Durch teilweise verfallene Gebäude sollt ihr mehr investiert werden: Was ist hier geschehen? Warum sieht der Ort so aus, wie er es tut? Was passiert, wenn ich als Spieler das Dorf betrete? Wie verändert sich beispielsweise Yarikawa, nachdem es von den Mongolen besetzt wurde?Damit ihr als Spieler immer wisst, wo ihr in der Spielwelt seid, und wo spannende Orte sind, hat Sucker Punch mit fünf Elementen gearbeitet. Diese sollen die Orientierung erleichtern und auf bestimmte Orte hinweisen, ohne aber die überdeutlichen Quest-Marker anderer Spiele zu verwenden. Zu diesem Zweck sind sie unterschiedlich gut sichtbar: