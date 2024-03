Ghost of Tsushima: Kommt bald die PC-Version?

PS4 PS5

Mitte Juli 2020 ist das gefeierte Open-World-Action-Adventure Ghost of Tsushima von Sucker Punch für PS4 bereits erschienen. PC-Spieler hatten damals schon auf einen Port gehofft, zumindest ein Jahr später, da Sony mit seiner geänderten PC-Release-Strategie Hoffnungen geweckt hatte. Mit der Veröffentlichung des Director's Cut Ende August 2021 für (nur) PS5 wurden jene Hoffnungen bis auf weiteres enttäuscht. Seitdem blieb es still um eine Umsetzung für den Rechenknecht.

Am 1. März 2024 meldete sich jedoch Nick Baker, seines Zeichens Host des XboxEra Podcasts und erfahrungsgemäß eine ziemlich verlässliche Quelle was Leaks und sich bewahrheitende Gerüchte angeht, auf Twitter/X und ließ verlautbaren, dass er gehört hätte, es würde offizielle Neuigkeiten zum PC-Port von Ghost of Tsushima geben und das schon sehr bald, er vermute in der Woche um den 5. März. Das wäre heute.

Bereits vor zwei Wochen hatte ein anonymer User, der sich als MItarbeiter von Nixxes ausgab, einem auf Portierungen spezialisierten Entwickler und seit Mitte 2021 Teil der PlayStation Studios, auf dem 4chan-Board von anstehenden PC-Releases bisheriger Sony-Exklusivtitel gesprochen. Auch dort ging es hauptsächlich um Ghost of Tsushima. Aber auch andere Titel, wie Demon's Souls (Remake), God of War - Ragnarök, The Last of Us Part 2 oder Gran Turismo 7 wurden erwähnt. Selbst ein Release von Spider-Man 2 für den PC wurde für den groben Zeitraum 2025 gerüchteweise in Aussicht gestellt.

Diese Angaben sind natürlich ohne offizielle Stellungsnahme von Sony mit Vorsicht zu genießen. Ganz unwahrscheinlich sind sie aber nicht, im Gegenteil, zumal Sony seine bisherigen PC-Releases in den meisten Fällen ohne großes Tamtam im Vorfeld, lediglich mit schlichten Trailern angekündigt und ohne sie groß zu bewerben veröffentlicht hat. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, werden wir euch hier auf GamersGlobal darüber auf dem Laufenden halten. Bis dahin können die interessierten PC-Spieler unter euch schon mal dezent ihre Vorfreude hochfahren und sich inspirierende Eindrücke von Jörg Langers Japandoku - Reise nach Westen verschaffen, in der unser Chefredakteur die Insel Tsushima im südlichen Japanischen Meer besucht hat.