Ghost of Tsushima-Verfilmung: Die Farbpalette als Stilmittel

PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ghost of Tsushima ab 39,88 € bei Amazon.de kaufen.

Derzeit läuft John Wick – Kapitel 4 von Regisseur Chad Stahelski weltweit sehr erfolgreich in den Kinos und auch sein nächster Film steht mit der Spieleverfilmung von Ghost of Tsushima schon fest.

Bei einem Interview für das Branchenmagazin Discussing Film ging er neben den neuen John Wick-Streifen auch auf Ghost of Tsushima ein und betonte noch einmal, wie sehr er das Spiel schätzt und wie glücklich er sich fühlte, daran beteiligt zu sein. Dann sprach er über die Geschichte des Protagonisten Jin Sakai und darüber, wie er die Farben des Films direkt mit Sakais Reise verbinden möchte, um die Bilder mit der Geschichte in Einklang zu bringen:

Ghost of Tsushima ist eine wirklich interessante Geschichte, wenn man in die Geschichte von Jin Sakai eintaucht und weiß, worum es in dem Film wirklich geht. Und man verbindet ihn mit diesen erstaunlichen Bildern. Sie wissen ja bereits aus den John Wick-Filmen, dass ich Farben und Kompositionen liebe. Ich finde es faszinierend, zu versuchen, das, was das Spiel mit seinen Bildern erreicht hat, mit dem Film sogar noch zu übertreffen. Das ist also etwas, woran wir derzeit arbeiten. Wie kann man zum Beispiel die Farbpalette erweitern? Wie kann man diese Welt auf eine sehr realistische und geerdete Weise zum Leben erwecken?

Der Entwickler Sucker Punch wurde für die Grafik von Ghost of Tsushima gelobt, als es im Juli 2020 für PS 4 veröffentlicht wurde, und dann noch einmal, als der Directors Cut ein Jahr später für die PS5 erschien. Vor allem die Farben wurden hervorgehoben, denn das Open-World-Spiel hatte viele Umgebungen voller üppigem Grün, das die Szene in Rot, Weiß, Gelb, Blau oder Violett tauchte.

Die Farbpalette zu der PS4-Fassung von Ghost of Tsushima könnt ihr, solltet ihr das Spiel noch nicht kennen, in dem folgenden angehängten Video noch etwas genauer in Augenschein nehmen.