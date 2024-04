Ghost of Tsushima Director's Cut: Details zur PC-Version

PC PS4 PS5

Das hochklassige Samuraiheld-besiegt-alle-Mongolen-Spiel Ghost of Tsushima erscheint bekanntlich am 16.5.24 auch für PC, als Director's Cut. Nun hat Sony weitere Inhalte und die PC-Hardware-Anforderungen für bestimmte Detailstufen verraten. So sind für 4K/60 mit "very high" Details mindestens ein Intel i5-11400 oder Ryzen 5 5600 nötig, in denen entweder eine Geforce RTX 4080 oder eine Radeon RX 7900 XT werkelt. Weitere Infos verrät euch das obige News-Bild.

Enthalten sind die bisherigen Zusatzinhalte wie das Addon Die Insel Iki und der Koop-Legendenmodus, letzterer inklusive Cross-Play – PC-Spieler werden also mit PS4-/PS5-Spielern zusammen agieren können. Als erste Playstation-Umsetzung für PC wird Ghost of Tsushima - Director's Cut ein neues PlayStation-Overlay mit Freundeslisten, Trophäen und Profilen der Spieler enthalten. Es wird aber optional sein.

PC-Samurai freuen sich ferner über die Anpassung des Spiels an Ultrawide-Monitore mit den Auflösungen 21:9 und 32:9. Auch 48:9 für Drei-Monitor-Setups werden unterstützt. Besitzer einer entsprechenden Grafikkarte können zudem die Bildrate mit DLSS 3, AMD FSR 3 oder Intel XeSS steigern beziehungsweise die Bildqualität mit DLAA oder AMD FSR 3 Native AA verbessern.

Wer nicht mit Maus und Tastatur schnetzeln möchte, findet eine umfassende Controller-Unterstützung, bei der auch das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers zum Einsatz kommen.