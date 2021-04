Days Gone: PC-Version des Biker-Zombie-Abenteuers kommt am 18. Mai

PC PS4

Im April 2019 hat Sony mit Days Gone (im Test, Note: 8.5) einen Open-World-Titel veröffentlicht, der unter seiner raubeinigen Zombie-Biker-Fassade ein emotionale Story verborgen hatte. Wie das Unternehmen nun bekannt gegeben hat, wird Hauptcharakter Deacon St. John in Kürze auch auf dem PC durch die Landschaft von Oregon düsen. Genauer gesagt erscheint Days Gone am 18. Mai 2021 für den Rechenknecht. Vorbestellen könnt ihr die Portierung ab sofort, unter anderem bei Steam und im Epic Games Store.

In einem ersten Trailer zeigt Sony bereits ein paar Features, auf die sich PC-Spieler freuen dürfen. Das Video findet ihr natürlich unter dieser News. Unter anderem wird die Fassung Widescreen-Support für 21:9-Monitore bieten. Außerdem wurde die Framerate entsperrt, ihr könnt nun also mit einem entsprechend motorisierten PC native 4K mit 60 Bildern pro Sekunde (oder sogar noch mehr) erreichen. Außerdem wurde der Detailgrad nach oben geschraubt und ihr könnt die Grafik nach euren eigenen Vorlieben und Möglichkeiten anpassen. Im hochauflösenden Fotomodus könnt ihr knackig-scharfe Aufnahmen eurer Lieblingsszenen anfertigen. Neben Maus und Tastatur sollen auch alle gängigen und Third-Party-Controller unterstützt werden.

Auf der Steam-Seite von Days Gone finden sich außerdem bereits die Systemanforderungen. Die fallen wie folgt aus:

Mindestanforderungen: Betriebssystem: Windows 10 64-bit Prozessor: Intel Core i5-2500K oder AMD FX 6300 Arbeitsspeicher: 8 GB RAM Grafik: Nvidia GeForce GTX 780 oder AMD Radeon R9 290 DirectX: Version 11 Speicherplatz: 70 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlen: Betriebssystem: Windows 10 64-bit Prozessor: Intel Core i7-4770K oder Ryzen 5 1500X Arbeitsspeicher: 16 GB RAM Grafik: Nvidia GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 580 DirectX: Version 11 Speicherplatz: 70 GB verfügbarer Speicherplatz



Auch wenn es nicht explizit nötig ist, empfiehlt euch Sony außerdem eine verbaute SSD, von der das Spiel läuft.