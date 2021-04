Monster Hunter - Rise jetzt 5 Millionen Mal ausgeliefert

PC Switch

Capcom gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass von Monster Hunter - Rise (im Test) seit seiner Veröffentlichung am 26.03.2021 bereits 5 Millionen Mal Exemplare ausgeliefert wurden. Der Publisher darf damit hoffen, an den Erfolg des Vorgängers Monster Hunter - World anzuknüpfen. Dieser hatte sich über 16 Millionen Mal verkauft, womit er das kommerziell erfolgreichste Spiel von Capcom ist und sogar Street Fighter 2 hinter sich lässt.

Allerdings war World auch ein Multiplattform-Titel, wohingegen es Rise bisher nur für die Switch gibt. Ein PC-Release ist für nächstes Jahr geplant. Vor einer Woche lag der Stand bei 4 Millionen ausgelieferten Kopien des Spiels.