Monster Hunter - Rise Test+

Alle Videoszenen stammen von GamersGlobalVor dem Jahr 2018 hatte ich immer wieder Teile von Capcoms-Serie angeworfen. Aber so richtig warm bin ich mit der Monsterhatz bis dahin nicht geworden. Vor allem wollte es mir bei den damaligen Ablegern nicht einleuchten, weshalb ich gigantische Monster in pixeliger Grafik auf einem Briefmarkenschirm mit dem Namen DS spielen sollte. Aber eben ab jenem Januar 2018 hatte sich diese Frage komplett erübrigt, als der japanische Publisher Monster Hunter - World (im Test: Note 9.0 ) für PS4 und Xbox One und etwas später auch für den PC veröffentlichte. Es war für mich eine Offenbarung, ein geniales Action-Rollenspiel. Eins, das mittlerweile nicht zufällig das bislang weltweit meistverkaufte Spiel von Capcom ist und sogarsamt all seiner Iterationen hinter sich ließ. Eins, bei dem ich heute fast schon bereue, dass ich "nur" eine 9.0 gegeben habe.Doch das ist Vergangenheit. Nun steht mitder neue Teil der Kernreihe in den Startlöchern. Der PC-Release ist für den Anfang 2022 angesetzt, bis dahin dürfen sich exklusiv Switch-Spieler daran laben. Oder sich darüber ärgern? Ich habe mich für euch vorab in die Verteidigungsschlachten rund um das Jägerdorf Kamura gestürzt. Was Rise alles besser, anders oder schlechter macht als der fantastische Vorgänger und ob der Switch-Titel Monster Hunter - World das Wasser reichen kann, erfahrt ihr in ...