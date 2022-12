PM: Aufregende Jagden erwarten euch in Monster Hunter Rise auf PS5 und PS4 ab dem 20. Januar 2023 (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Achtung, Jäger! Monster Hunter Rise kommt am 20. Januar 2023 zu PlayStation 5 und PlayStation 4. Es sind jetzt etwa zwei Jahre vergangen, seit wir das finale Update für Monster Hunter World: Iceborne veröffentlicht hatten, also sind wir total begeistert, PlayStation-Spieler jetzt wieder in Kamura Village für die Jagd zu treffen.

Lasst euren Jagdgeist frei

In Monster Hunter Rise wird die Jagderfahrung, die ihr aus Monster Hunter World und Iceborne kennt, mit neuen akrobatischen Manövern angereichert, die durch eine einheimische Lebensform namens Wirebugs möglich werden. Springt in die Luft, erklimmt Klippen und reist schnell über weite Bereiche der Umgebung. Wirebugs ermöglichen euch vielfältige und einzigartige spezielle Angriffe für jede der 14 Waffen im Spiel. Selbst wenn ihr in der Vergangenheit bestimmte Waffen gemeistert habt, werdet ihr mit diesen neuen Möglichkeiten neue Fähigkeiten in eure Werkzeugkiste bringen.

Ihr werdet einen ganz neuen Kumpeltypen treffen: den Palamute Canyne. Er bringt euch nicht nur Unterstützung neben den getesteten und bewährten Palico Felynes, sondern lässt euch auch auf ihm reiten, um schnell an neue ziele zu kommen. Palamute-Reiten ist eine gute Möglichkeit, in Sicherheit Gegenstände zu benutzen oder eure Waffen zu schärfen, wenn ihr das müsst. Denkt dran, euren Palamute auch zu streicheln und euch für all die harte Arbeit zu bedanken.

Das Flagschiffmonster Magnamalo führt eine Mischung neuer und bekannter Monster, inspiriert von japanischer Folklore an. Es ist auch bekannt als Wyvern of Malice und lässt ein tödliches lila Gas auf euch los, das aus verdauten Monstern namens Höllenfeuer besteht – und schlägt dabei auch noch wild mit seinen Pranken und speer-spitzen Schwanz nach euch.

Zusätzlich zu den neuen Monstern werden auch Bekannte aus den bisherigen Monster-Hunter-Titeln euch herausfordern. Viele dieser Monster bringen neue Bewegungen und neue Fähigkeiten mit, also gibt es auch für erfahrene Veteranen, die viele Rathalos und Rathians erledigt haben, eine vertraute und doch neue Erfahrung.

Monster Hunter Rises versetzt euch in die Schuhe eines vollanpassbaren ganz jungen Jägers zu Beginn seiner (oder ihrer) Reise. Mit der Zeit wachsen eure Fähigkeiten und ihr könnt immer größeren Gefahren begegnen und dabei eure Heimatstadt verteidigen: das ruhige und friedliche Dorf Kamura.

Der Frieden im Dorf wird allerdings durch das Wiederauftauchen von Magnamalo bedroht, der auch noch eine Riehe von Monstern mitbringt, die als Rampage bekannt sind. Vor 50 Jahren hatte es in Kamura schon wegen der gleichen Bedrohung viele Tote gegeben, aber dieses mal ist es an euch, die Rampage zu bekämpfen und das Dorf zu verteidigen. Zusammen mit einer bunten Besetzung könnt ihr gegen die Bedrohung kämpfen und das Geheimnis der wütenden Monster enthüllen.

Wenn ihr in Kamura etwas Zeit habt, könnt ihr Zeit mit euren Freunden verbringen und euch auf die nächste Jagd vorbereiten. Verbessert eure Ausrüstung, bringt eure Freunde auf Trapp und esst ein paar leckere Dangos.

Ihr könnt euch herausfordern, indem ihr einem Monster allein begegnet, oder ihr spielt online mit drei anderen für eine kooperative Jagderfahrung. Sprecht mit anderen Jägern in eurer Lobby über den in-game-Vpice-Chat und genießt die Highlights der Jagd mit Freunden oder anderen Spielern. Trefft euch in der Lobby in Vorbereitung auf die Jagd oder helft Spielern bei bestimmten Quests, wenn sie nach Hilfe suchen. Ihr könnt euch zusammenschließen, egal, ob ihr auf der PS5 oder PS4 spielt.

Wenn ihr auf der PS5 jagt, habt ihr ein paar extra Optionen, um eure Jagderfahrung noch besser zu machen.

Monster Hunter Rise auf PS5 wird zwei Performance-Optionen mitbringen, die euch beide butterweiches Gameplay und hohe Auflösung der Bilder bringen: 4K-Auflösung und bis zu 60 FPS oder 1080-P-Auflösung mit bis zu 120 FPS auf kompatiblen Bildschirmen.

Mit 3D-Audio der PS5 könnt ihr euch in die Erfahrung noch weiter fallen lassen, weil der räumliche Sound zusätzliche Tiefe bringt und euch direkt ins Zentrum der Jagd transportiert.

Monster Hunter Rise nutzt die adaptiven Auslöser des PS5 Dual Sense Controllers für zusätzliches Feedback und Widerstände bei Gunnerwaffen und einem kleinen, aber kräftigen Kick, wenn ihr mit einem Schild blockiert.

Und zu guter Letzt bringt Monser Hunter Rises auch noch ein vollständiges Trophy-Support-System für PS5 und PS4 mit, sodass ihr all eure Erfolge sehen (und damit angeben) könnt.

Monster Hunter Rise bringt von Anfang an eine Schatztruhe an Inhalten mit – inklusive Updates für Titel und Eventquests der Basisversion des Spiels (bis Version 10.0). Seid euch sicher, dass es hier viel zu tun gibt und stellt sicher, dass ihr gut ausgerüstet seid für das, was euch erwartet …

Später im Frühling 2023 wird es eine riesige Expansion, Monster Hunter Rise: Sunbreak, geben, mit der die Jagd auf ein neues Level steigen wird. Dann kommen Monster mit Master Rank, neue Orte und eine ganz neue Geschichte voller Bedrohungen. In Monster Hunter Rise gibt es neue Monster aus der japanischen Folklore – in Sunbreak kommen Monster aus westlicher Folklore wie der von Vampiren inspirierte Elder Dragon Malzeno hinzu.

Es gibt für euch noch eine Menge zu entdecken, wenn ihr das Basisspiel durchgespielt habt.

Zusammengefasst: Monster Hunter Rise startet digital für PS5 und PS4 am 20. Januar 2023. Vorbestellungen sind ab heute möglich und bringen euch die niedliche geschichtete Ausrüstung für eure Palamute und Palico. Ihr erhaltet außerdem einen Novizen-Talisman, der euch in den Anfängen des Spiels helfen wird.

Wenn ihre etwas mehr Hilfe im frühen Spiel wollt, freut euch auf die Guild-Cross-Rüstung und den Legacy Talisman, die für alle Spieler kostenlos sein werden. Diese Ausrüstung schützt euch sehr gut und bringt nützliche Fähigkeiten mit, die euch in den ersten Quests helfen werden, während ihr mit den Grundzügen der Jagd vertraut werdet.

Viel Spaß bei der Jagd! Wir hoffen, dass ihr euren Aufenthalt in Kamura genießt.

*Für das Online-Multiplayerspiel braucht ihr über PS5 und PS4 einen PlayStation-Plus-Account.