Jeder, der schon einmal auch nur kurz in einreingeschnüffelt hat, weiß, dass die Spiele von Capcom wollen, dass ihr euch für sie Zeit nehmt. Da ist auch der neueste Teilkeine Ausnahme und so hat sich Hagen nicht nur 60 sondern gleich 120 Minuten genommen, um den Beginn in allen Facetten zu erleben. Hier bekommt ihr die ungeschönte Wahrheit, inklusive aller Pannen, Probleme, Triumphe und erlegten Monster.Viel Spaß beim Ansehen!