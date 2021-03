Monster Hunter - Rise: Bereits 4 Millionen Einheiten ausgeliefert

PC Switch

Wie Capcom in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, verläuft der Start von Monster Hunter - Rise (im Test) sehr erfolgreich. Seit Release des Spiels am Freitag, dem 26. März 2021, konnten bereits 4 Millionen Einheiten an die Handelspartner ausgeliefert werden. Dieser Wert ist insofern interessant, vergleicht man ihn mit dem Vorgänger Monster Hunter - World. Dieser erschien für mehr Systeme, namentlich PS4, PC und Xbox One, während Rise aktuell exklusiv für die Switch verfügbar ist. In einem ähnlichen Zeitraum konnte World aber "nur" eine Million Einheiten mehr ausliefern, also 5 Millionen.

Hier ist wie immer zu beachten, dass diese Zahl nicht mit Verkäufen gleichzusetzen ist. Trotzdem dürfte man aufgrund der guten Zahlen im Capcom-Hauptquartier die Korken knallen lassen.