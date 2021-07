Teaser Zum zweiten Mal tauscht Capcom Echtzeit-Action gegen Rundenkampf. Wings of Ruin ist einsteigerfreundlich, schraubt deutlich am Kampfsystem und lässt viel Raum zur Anpassung der Monsties.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDie-Reihe kann auf eine lange und bewegte Geschichte zurückblicken. Der erste Teil erschien hierzulande 2005 auf der Playstation 2 und konnte trotz des sperrigen Gameplays und der hohen Einstiegshürde bereits einige Fans für sich gewinnen. Allerdings blieb die Reihe in westlichen Gefilden lange in einer eigenen Nische, während sie sich in Japan schnell zum kulturellen Phänomen entwickelte, was nicht zuletzt an der sozialen Komponente liegt: Der Fokus liegt seit dem ersten Teil auf kooperative Jagden. Langsam nahm der Jäger-Zug auch weltweit Fahrt auf und so konnte sich das 2018 veröffentlichte Monster Hunter - World (im Test, Note: 9.0) sogar zum bestverkauftesten Spiel in der Firmengeschichte des Publishers Capcom mausern.Trotz des nicht von der Hand zu weisenden Erfolgs ist die Reihe aber nicht für jeden etwas. Dafür ist das Kampfsystem noch sehr sperrig und das allgemeine Spielprinzip erfordert trotz zahlreicher hinzugekommener Komfortfunktionen noch eine Menge Sitzfleisch und Willen zur Einarbeitung. Vermutlich um ein breiteres Publikum zu erreichen brachte Capcom also 2017auf den Markt, das die Monsterhatz mit Elementen vonkreuzte und die Echtzeit-Kämpfe gegen ein rundenbasiertes System ersetzten. Mit Wings of Ruin steht nun ein zweiter Teil für Nintendo Switch und PC in ...