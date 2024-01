Capcom: Neues DRM in alten Spielen sorgt für Probleme am Steam Deck

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Monster Hunter - Rise ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Vor einigen Wochen hat Capcom damit begonnen, bereits veröffentlichte Spiele nachträglich mit der Anti-Piraterie-Lösung Enigma-DRM auszustatten. Ein Schritt der für Verwunderung sorgte, da der Publisher Anfang 2023 noch den umstrittenen Kopierschutz Denuvo aus einigen Spielen entfernt hatte. Gestern wurde das DRM per Update in Monster Hunter - Rise (im Test) eingebaut, wie der X-User DakaR:FT durch eine Analyse der EXE-Datei nachweisen konnte. Spieler berichten, dass das Action-RPG seitdem nicht mehr auf dem Steam-Deck läuft. Nach übereinstimmenden Berichten auf Steam und Reddit stürzt das Spiel unmittelbar nach dem Start ab. Ähnliche Probleme hatte der nachträgliche DRM-Patch bereits vor zwei Wochen bei Resident Evil Revelations verursacht. Damals hatte Capcom die Änderung nach wenigen Tagen wieder rückgängig gemacht, nachdem sich Steam-Nutzer in den Reviews lautstark beschwert hatten.

Es dürfte dem japanischen Unternehmen nur in zweiter Linie darum gehen, illegale Kopien seiner Spiele zu verhindern. Es wird spekuliert, dass der Hauptgrund darin besteht, Modding zu verhindern. Auslöser könnte ein Street Fighter-Turnier im August 2023 gewesen sein. Dieses wurde unterbrochen, weil eine Mod aktiv war, die die Kämpferin Chun Li ohne Kleidung zeigte, was der Kommentator der Live-Übertragung mit "Das ist ein sehr interessantes, äh, Chun Li Kostüm" kommentierte. Im November tauchte dann ein Video der hauseigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Capcom auf, in dem Entwickler vor den Gefahren des Modding gewarnt wurden, da es dem Ruf des Unternehmens schaden könnte.

In den letzten Wochen hat Capcom Enigma-DRM auch der Mega Man Zero/ZX Legacy Collection und der Remaster-Version von Ghost Trick - Phantom Detektiv (zum User-Artikel) hinzugefügt. Ein verärgerter Spieler hat sich daraufhin im Support-Forum des DRM-Herstellers geäußert, der wie folgt reagiert hat: