Monster Hunter - Rise (PC) Test+

Teaser Das im März 2021 erschienene neue Monster Hunter war bisher exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich. Für die PC-Portierung der Monsterhatz hat Capcom ordentlich ins Optionen-Jagdhorn geblasen.

Die höhere Auflösung steht dem Kulu-Ya-Ku durchaus gut, schützt ihn aber nicht vor Haue.

Hochaufgelöst und butterweich

Rechts: Auf dem PC mit höchsten Einstellungen wirkt das Gesamtbild schärfer, allerdings noch immer ziemlich karg was den Detailgrad angeht.

Gewohnt karge Umgebungen

Miteinander? Fehlanzeige!

Das ist nur ein Bruchteil der Grafik-Einstellungen, mit denen ihr das Spiel an eure Bedürfnisse anpassen könnt.

Grafik- und Steuerungsoptionen

Meinung: Dennis Hilla Monster Hunter Rise hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, denn es war das erste Spiel der Reihe, das ich wirklich intensiv gespielt habe. An der Technik hatte ich auch nie wirklich etwas auszusetzen, im Gegenteil: Was Capcom aus der Switch geholt hat grenzt für mich an ein Wunder. Lediglich, dass das Spiel in 30 Bildern pro Sekunde läuft, stach mir immer wieder schmerzlich ins Auge, wurde mir aber letztlich mit jeder Jagdminute egaler.



Die PC-Version läuft erwartungsgemäß butterweich über den Bildschirm, mir reichen 60 Frames, ihr könnt die Bildrate aber noch weiter hochschrauben, wenn euer Rechner das packt. Zum Vergleich: Mit nativen 4K60 hatte mein Testsystem mit einer RTX3080, einem i7-7700k und 16 GB RAM keinerlei Probleme.



Monster Hunter Rise (PC) PC

Einstieg/Bedienung Haufenweise Tutorials im Spiel

Nützlicher Trainingsbereich

Gelungene Bedienung sowohl mit Gamepad als auch Maus und Tastatur Teils sehr verschachtelte Menüs

Steuerung benötigt Einarbeitung Spieltiefe/Balance Gewohnt packender Gameplay-Loop

Seilkäfer erhöhen Mobilität ernorm

Palamutes erleichtern das Jägerleben

Grinding-Zwang zwar vorhanden, aber deutlich reduziert

Einige Funktionen deutlich entschlackt (verbessern von Waffen beispielsweise)

Das bisher einsteigerfreundlichste Monster Hunter Noch wenig Endgame-Content

Im Vergleich zu World sehr einfach Grafik/Technik Zahlreiche Grafikoptionen

Framerates von bis zu 120fps möglich

Schicke, hochauflösende Modelle

Stets flüssig, auch bei 2 großen Monstern und viel Action

Schicke Animationen

Sehr flotte Ladezeiten mit SSD Einige Cutscenes laufen mit 30 fps

Karge Landschaften wie in der Vorlage

Kleinere unschöne Menüelemente Sound/Sprache Ob japanisch, englisch oder "Monster Hunter"-Sprache: Alle Sprecher gut

Starker orchestraler Soundtrack

Wuchtige Soundeffekte, besonders Monster können sich hören lassen Nur wenige Dialoge vertont

Keine deutschen Sprecher Multiplayer

Nicht getestet 8.5 Userwertung 8.8 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Minimum: Win 10, i3-4130 oder AMD FX-6100, GT 1030 oder RX 550, 8 GB RAM, 15 GB Speicher

Maximum: Win 10, i5-4460 oder AMD FX-8300, GT 1060 oder RX 570, 8 GB RAM, 15 GB Speicher

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start Win 10, i3-4130 oder AMD FX-6100, GT 1030 oder RX 550, 8 GB RAM, 15 GB SpeicherWin 10, i5-4460 oder AMD FX-8300, GT 1060 oder RX 570, 8 GB RAM, 15 GB Speicher

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDie-Reihe ist vergleichsweise noch relativ jung, der erste Teil von Capcoms Action-Rollenspielen erschien erst 2005 in Deutschland. Dennoch hat sich die Serie seitdem prächtig entwickelt, aktuell können zehn Hauptteile gezählt werden, dazu gesellen sich zahlreiche Spin-Offs wie beispielsweise Monster Hunter Stories 2 - Wings of Ruin (im Test, Note: 8.0) . Und auch die Fangemeinde ist in den letzten Jahren massiv angewachsen, besonders in Japan erfreuen sich die Spieler größter Beliebtheit. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Titel vermehrt für (Nintendo-)Handhelds erschienen sind, was das spontane gemeinsame Spielen stark vereinfacht. Mit dem 2018 veröffentlichten Monster Hunter World (im Test, Note: 9.0) gelang Capcom jedoch endgültig der internationale Durchbruch, der für PC, PS4 und Xbox One erschienene Teil ist gar das bisher am meisten verkaufte Spiel des Studios überhaupt.Der aktuelle Hauptreihenteil Monster Hunter Rise (im Test, Note: 8.5) erschien im März 2020 und war bisher exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich. Irgendwie handelt es sich also wieder um einen Handheld-Ableger. Doch auch wenn die Verkaufszahlen sich durchaus sehen lassen können, scheint Capcom noch etwas mehr Reibach machen zu wollen und so steht nun eine PC-Portierung von Rise ins Haus. Diese konnte ich vor Release bereits spielen und werde euch als Fan des Originals im 4K60-Test näherbringen, ob sich der Ausflug nach Kamura als Computer-Spieler lohnt oder ihr doch lieber einen neuen World-Charakter basteln solltet. Wundert euch nicht über die Vergleiche mit World, ich habe die letzten Wochen viel Zeit in Astera und Seliana verbracht, was die Gegenüberstellung des Ports mit dem letzten „großen“ Teil sehr naheliegend macht.Der wohl größte Unterschied zwischen Monster Hunter Rise auf der Switch und Monster Hunter Rise auf dem PC ist für mich die Framerate. Denn auf Nintendos Hybrid-Konsole läuft das Spiel lediglich mit 60 Bildern pro Sekunde, während es auf dem Rechenknecht auch mit 60 oder 120 Frames wiedergegeben werden kann. Und glaubt mir, wenn ich euch sage: Das merkt man! Zwar hat mich die Bildrate auf der Switch nie stark gestört, aber 60 fps sind einfach deutlich angenehmer.Allerdings hat Capcom hier und da etwas geschludert. So ist bei einigen Cutscenes, wie beispielsweise der herzallerliebsten Dango-Ess-Szene, klar zu bemerken, dass die Framerate noch auf 30 Bilder pro Sekunde begrenzt ist. Und auch die kleinen Waffensymbole in Quests unter dem Ausdauerbalken sind noch sehr grobpixelig. Aber das sind letztlich Kleinigkeiten, die sich sicherlich mit einem Patch beheben lassen.Doch natürlich hören die grafischen Verbesserungen nicht bei der Framerate auf. Auch die Modelle von Waffen, Figuren und nicht zuletzt den Monstern sind deutlich höher aufgelöst, was für ein sehr viel saubereres Bild sorgt. Das liegt laut dem Producer der PC-Fassung,, daran, dass die Figuren für die Switch-Fassung bereits sehr hochauflösend angefertigt und dann entsprechend herunterskaliert wurden. Allerdings fällt doch auch auf, dass die Biester mit weniger Details auskommen müssen als in World. Beispielsweise habe ich das beim Kulu-Ya-Ku gemerkt. Das alberne Federvieh sieht dank der deutlich erhöhten Auflösung zwar weitaus besser als auf der Switch aus, allerdings fehlt es ihm an kleinen Elementen, wodurch es in World noch etwas glaubhafter aussieht.Auch wenn die Umgebungen von Monster Hunter Rise auf dem PC von den schärferen Texturen deutlich profitieren, so gibt es ein Problem der Ur-Fassung, dass ein simpler Port natürlich nicht ganz ausmerzen kann: Die teils sehr leeren Gebiete. Damit meine ich jetzt nicht einmal, dass es an Monstern oder sonstigen Elementen fehlt, sondern einfach an Vegetation. Wo in World die Flora blüht, da herrscht in Rise oft gähnende Leere. Eine regelrechte Beleidigung für das Auge stellt das zwar nicht da, etwas unschön ist dieser Umstand aber dennoch.Eine Chance hat Capcom für mich ganz klar beim Thema Cross-Save und Cross-Play verpasst. Denn PC- und Switch-Jäger müssen fein säuberlich und getrennt losziehen. Ihr könnt weder euren Fortschritt von der Nintendo-Konsole mitnehmen, noch dürft ihr in irgendeiner Weise gemeinsam jagen. Das ist besonders deshalb schade, da Capcom sämtliche Inhalte zeitgleich auf beiden Plattformen veröffentlichen will, darunter auch die im Sommer 2022 kommende Erweiterung Sunbreak.In diesem Zusammenhang sei außerdem gesagt, dass ich den Online-Modus der PC-Portierung von Rise nicht testen konnte, einfach weil auf den Servern keine Mitspieler unterwegs waren. Allerdings hatte Capcom bereits beim Switch-Launch alles gut im Griff, also erwarte ich keine unangenehmen Überraschungen an dieser Front.In Sachen Grafikoptionen lässt euch Capcom an so einigen Rädchen drehen. Neben der allgemeinen Qualitätsstufe könnt ihr hochauflösende Texturen ab- und zuschalten, Filter aktivieren, Schatten und Laubbewegung anpassen, Monster in der Ferne sich flüssig statt stockend bewegen lassen und einiges mehr. Die Portierung fiel dem Team laut Genki Sunano relativ leicht, da Rise auf der hauseigenen RE Engine () basiert.Wenn ihr einen Widescreen-Monitor euer Eigen nennt, dann könnt ihr euch über 21:9-Support freuen. Solltet ihr hingegen Nvidia DLSS 2.0 oder AMD FidelityFX nutzen wollen, dann habe ich schlechte Neuigkeiten für euch: Laut Sunano werden diese Technologien nicht unterstützt.Sofort zuhause fühlen werden sich World-Veteranen bei der Steuerung mit Maus und Tastatur. Während ich den Controller jederzeit vorziehe, könnt ihr die Tasten nach eurem eigenen Gusto belegen und so die Monster mit dem PC-typischen Eingabeduo problemlos erledigen. Allerdings lief ich nicht zuletzt dank der Seilkäfer immer wieder in Gefahr, mit die Finger zu verknoten.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)