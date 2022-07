Monster Hunter - Rise: Sunbreak Test+

Teaser Zwei neue Gebiete, haufenweise frische Skills, stärkere Monster, Meister-Rang und noch vieles mehr. Capcom tischt in Sunbreak eine Menge für Monsterjäger auf und macht die Fehler von Rise wieder gut.

Am unteren Bildschirmrand wird euch stets angezeigt, welche Skills ihr gerade ausgerüstet habt.

Skillchen wechsle dich

Der Lunagaron erinnert an einen Werwolf und ist durchaus ein harter Brocken.

Monstermäßig viel zu tun

Die neue Puppenspinne hängt am Königs-Ludroth und dank ihr fliegt das Vieh gleich gegen die Wand.

Verbesserte Begleiter und Anhänger-Quests

Mit den hüpfenden Spießen steigen die Dangos im Level, ihre Aktivierungschance wird aber verringert – hier helfen Gutscheine.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalÜber der Zitadelle schwebt eine unheilvolle Aura. Vorsichtig betreten zwei Jäger das Nest von Malzeno, unwissend, was sie erwartet. Noch schläft der Drachenälteste, das kann isch aber jederzeit ändern. Nach einem ersten Schlag ist das Biest direkt auf 180, brüllt und schlägt um sich. Es teleportiert sich von A nach B, teilt einen heftigen Schlag mit seinem Schwanz aus, der beide Jäger trifft und sie direkt aus dem Leben drischt. Jetzt wird es eng. Nur noch eine Ohnmacht über, sobald noch einmal einer von ihnen aus den Schuhen kippt, ist alles vorbei. Jetzt heißt es Konzentration. Und 25 schweißtreibende Minuten später haucht der Malzeno seinen letzten Atemzug aus und die wertvollen Teile können aus ihm herausgeschnitten werden.Nicht jede Quest inläuft genauso spannend ab. Aber es gibt einige Situationen in der Erweiterung, die den Puls in ungeahnte Höhen schnellen lassen. In solchen Momenten weiß ich, warum ich mich in die Reihe verliebt habe. Doch auch abgesehen davon, gibt es viel, was man an Capcoms Monsterhatz schätzen kann.Allerdings waren die Stimmen aus der Community, als im letzten Jahr Monster Hunter - Rise (im Test, Note: 8.5) erschien, nicht durchweg positiv. Zu wenig echtes Endgame, zu lasche Monster, zu mächtige Buddies. Diese und noch mehr Kritikpunkte kamen auf. Die Entwickler wollen mit der „gigantischen Erweiterung“ Sunbreak alles besser machen und das Feedback umsetzen. Nach einigen Stunden in Elgado und Umland ziehe ich für euch in diesem Test ein Fazit: Ist das immerhin 40 Euro teure Addon wirklich sein Geld wert?Die wohl wichtigste Neuerung auf Gameplay-Seite ist der Wechselkunst-Tausch. Durch diesen könnt ihr zwei Movesets mit auf die Jagd nehmen. Seidenbinder-Attacken, Kombos und andere Skills, all das könnt ihr in zwei Varianten abspeichern. Während einer laufenden Mission dürft ihr jederzeit zwischen der roten und der blauen Schriftrolle wechseln, was entsprechend viele taktische Möglichkeiten bietet.Die Hauptstory von Sunbreak habe ich in erster Linie mit dem Langschwert und der Gewehrlanze durchgespielt. Und bereits mit diesen zwei Waffen hat sich gezeigt, wie stark sich der Wechselkunst-Tausch auf den Ablauf einer Jagd auswirken kann. Der fliegende Wechsel zwischen dem Sakura-Hieb und einem anschließenden Helmbrecher ist ein immenser Komfortgewinn, in Kombination mit neuen Moves wie der Heiligscheiden-Kombo ist viel Raum für saftige Treffer und zum Experimentieren.Allerdings bringt diese tiefschürfende Neuerung naturgemäß auch Probleme mit sich. So wird die ohnehin schon komplexe Steuerung noch weiter verkompliziert, was besonders am Anfang für Frustmomente sorgen kann. Ich habe zwar nie auf die Mechanik verzichtet, dafür ist sie zu mächtig. Aber bisweilen konnte es schon nerven und der Weg zum Meistern des Wechselkunst-Tausches war lang und beschwerlich – hat sich aber gelohnt!Neben den Movesets sind natürlich die riesigen Bestien eines der wichtigsten Elemente in einem Monster Hunter. Und hier hat Capcom einige neue und alte Viecher spendiert. Beispielsweise den Drachenältesten Malzeno, das Aushängeschild von Sunbreak. Mit seiner Vampirmechanik hat er uns fies durch die Zitadelle gescheucht und andauernd auf Trab gehalten. Aber das Hochgefühl, als der Saukerl nach knapp 25 Minuten endlich das Zeitliche gesegnet hatte, das ist kaum in Worte zu fassen.Mein Liebling aus dem neuen Monster-Reigen ist aber wohl der Lunagaron, ein Reißzahn-Wyvern, der entfernt an einen Werwolf erinnert. Aber auch die alten Bekannten aus dem Hauptspiel solltet ihr nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. So hat der zornige Rajang meine Jagdgruppe und mich ordentlich ins Schwitzen gebracht, wie auch der Bazelgeuse, der es in einer Tour hat Bomben regnen lassen. Und auch frische Sub-Spezies wie der Blut-Bishaten und der Magmadron sorgen für eine Menge Abwechslung und coole Jagd-MomenteIn Sachen Monstervielfalt kann man sich also wahrlich nicht beschweren. Schön ist auch, dass Capcom den mangelnden Anspruch erlegt hat. Geschenkt wird euch in Sunbreak nur wenig, die Monster hauen extrem hart zu und tracken euch deutlich besser als noch im Hauptspiel. Allerdings kann das in Verbindung mit den teils extrem großen Lebenspools durchaus nervig werden. Aber irgendeine Art neuer Herausforderung musste Capcom für der Meister-Rang wohl ersinnen – aber das sollte doch auch anders gehen. So richtig gestört hat mich das aber nie.Neben haufenweise neuen Waffen und Rüstungen für euch hat Capcom aber euch eure Begleiter um ein gutes Stück aufgewertet. Die Palicos können nun geheime neue Techniken erlernen, mit denen sie euch beispielsweise durch einen kleinen Drachenspeer supporten und die Palamutes sammeln nun fleißig Zeug ein. Außerdem könnt ihr einen Palico-Späher nutzen, um einen weiteren, einmal nutzbaren Schnellreisepunkt zu haben. Das ist besonders praktisch, wenn ihr keinen Hund zum Reiten dabeihabt.Wenn ihr keine realen Mitspieler habt, hat Capcom auch an euch gedacht: In den nur solo spielbaren Anhänger-Quests werdet ihr von NPCs begleitet, die sich erstaunlich clever verhalten. Sie steigen auf Monster auf und reiten sie, heilen euch und so weiter. Jeder benutzt eine andere Waffe und beherrscht die auch ziemlich gut.