Alien The Message: Fanfilm von GG-Cutter Direx launcht am 6. Juni

Teaser In zwei Tagen startet ein Alien-Fanfilm, der von einem Mitglied der GG-Community stammt: Japan-Dokus-Cutter René Jacob verrät, wie er seit 2017 das aufwändige Animationsprojekt verwirklicht hat.

Ohne René Jacob alias Direx wären die Japan-Dokus oder auch die Die Redaktion nicht denkbar gewesen. Jetzt hat der im echten Leben für Film und Fernsehen arbeitende Cutter ein Fanprojekt fertiggestellt, das am 6.6.2020 um 23:00 Uhr YouTube-Premiere feiern wird:den Trailer seht ihr unten.Aber lassen wir doch den Macher selbst zu Wort kommen, wie, wieso und wie lange er das offenbar auf Assets vonberuhende, professionell auf Englisch vertonte Animationswerk realisiert hat!

René, warum hast du den Fanfilm gemacht?

Im Grunde genommen ist Ridley Scott schuld – im Guten wie im Schlechten. Er hat den zeitlosen Klassiker aus dem Jahre 1979 geschaffen, den ich nach wie vor für einen der besten SF-Horrorfilme halte, der je gedreht wurde. Leider hat derselbe Regisseur auch den letzten Alien-Film verbrochen – Alien Covenant . Dieser Film ist an Dummheit und Inspirationslosigkeit nicht zu überbieten. Als ich den sah, war ich sehr wütend und da hab ich mir gedacht: „Das kannst du besser!“ Also habe ich mich im Sommer 2017 hingesetzt und damit angefangen das Skript für den Film zu schreiben.

Wie sieht die Technik hinter Alien - The Message aus?

Ich wollte einen animierten Kurzfilm machen, der vor allem die Stärken des ersten Filmes hervorheben sollte. Als Animationssoftware kam das Programm iClone 7 von der Firma Reallusion zum Einsatz, mit dem ich schon seit 2012 kleine animierte Kurzfilme produziere. Allerdings wollte ich nicht nur irgendeinen Alien-Fanfilm erstellen, sondern einen, der so nah wie möglich an das große Vorbild herankommt. Glücklicherweise gibt es seit 2014 ein Computerspiel, dass die Schauplätze des Films nahezu 1 zu 1 in digitaler Form vorliegen hat – Alien Isolation. Der Plan war, die Modelle aus dem Spiel zu konvertieren, um sie für die Animation nutzen zu können. Hier kam mein bester Freund Andreas ins Spiel, der auch bei GG einen Premiumaccount hat ( Barcardee ). Andreas hat die Modelle aus dem Spiel in meine Animationssoftware übertragen, was extrem zeitaufwändig war. Mit Hilfe von Modtools war es möglich, die einzelnen Modelle, Texturen und Sounds aus dem Spiel zu extrahieren. Dann mussten die Modelle in die 3D-Software Blender geladen werden, um sie dort korrekt zusammenzusetzen. Nur ein Beispiel. Der Flightsuit, den die Hauptdarstellerin trägt, hat uns mehrere Monate gekostet, bis der so funktionierte, wie wir das brauchten.

Deine Figuren reden auch, und zwar ziemlich überzeugend.

Danke! Bevor ich aber auch nur eine Szene animieren konnte, musste ich die Darsteller casten, denn bei Animationen ist es immer so, dass die Darsteller zuerst alle Rollen einsprechen und erst danach mit der Animation angefangen wird. Im englischen Sprachraum gibt es eine sehr große semiprofessionelle Sprecherszene. Die meisten haben ihr eigenes Equipment und sprechen ihre Texte dann zu Hause ein. Vor allem die Produzenten von Indie Games greifen sehr gerne auf diesen Pool zurück, um günstig gutes Voice Acting zu bekommen, aber auch größere Studios. Die Hauptdarstellerin Cari Scholtens kann man zum Beispiel in Mass Effect Andromeda hören, und der Darsteller des Weyland-CEO ist im Spiel Blair Witch zu hören. Ich habe im Dezember 2017 ein Online-Casting veranstaltet. Nach zwei Monaten hatte ich alle Rollen besetzt und alle Texte waren zu meiner Zufriedenheit eingesprochen worden.

Und wann ging es dann los mit dem eigentlichen "Dreh"?

Ab Ende Januar 2018 konnte die Produktion richtig beginnen. Beim Animieren der Szenen kommt eine Kombination von vorgefertigten Bewegungen und manueller Key-Frame-Animation zum Einsatz. Für Standardbewegungen wie „Laufen“ nutzte ich eine gekaufte Bibliothek an vorgefertigten Animationen. Einfach um Zeit zu sparen. Alles was darüber hinaus nötig war, musste ich Schritt für Schritt selbst animieren. Filmszenen können sehr lang sein. Also teilte ich die Szenen in 40 bis 60 Sekunden lange Blöcke, damit die Animationsarbeit überschaubar blieb und die Hardware nicht überfordert wurde. Im Normalfall dauert die Erstellung eines solchen Szenenblocks ein bis zwei Tage. Komplizierte Szenen können auch schon mal vier bis fünf Tage dauern, bis man sie auch rendern kann. Wenn eine Szene mehrere Kameras enthält, rendere ich grundsätzlich alle Kameraeinstellungen einzeln, also ganz wie im richtigen Film. Ist für eine Szene alles gerendert, importiere ich alle Einstellungen in mein Schnittprogramm, Dort setze ich den Film nach und nach zusammen.



Das alles hat enorm viel Zeit gekostet...

Das kann man sagen. In der Zwischenzeit arbeitete Andreas weiter an der Konvertierung der einzelnen Sets. Das letzte Set (den Maschinenraum) habe ich von ihm Ende Februar 2020 bekommen. Das ganze Projekt hat also fast drei Jahre gedauert. Auch deshalb, weil ich alles in meiner Freizeit gemacht habe und es auch immer wieder Pausen gab, wenn meine eigentliche Cutter-Arbeit alle Zeit in Anspruch nahm. Eine gewisse 16teilige Japan-Doku im Jahr 2018 sei an dieser Stelle prominent erwähnt , zumal der in deren Zuge passierte Festplatten-Crash auch direkte Auswirkungen auf dieses Projekt hatte…

Geplant war nur etwa halb so viel Spieldauer (25 statt 44 Minuten) und maximal zwei Jahre Projektzeit. Doch zum einen habe ich den Umfang bestimmter Szenen grob falsch eingeschätzt, sowohl beim Thema Arbeitsaufwand als auch bei der Lauflänge im Film. Ein weiterer Grund für die lange Produktionszeit ist der Wechsel von statischer Kamera zu Handkamera. Ende 2018 entschied ich mich, die Kamera-Arbeit komplett zu ändern, weil mir das statische Kamerasystem einfach nicht richtig erschien. Außerdem habe ich das Finale Mitte 2019 noch einmal umgeschrieben, weil die Drehbuchversion nicht spannend genug war. Auch das bedeutete Mehrarbeit, die so nicht geplant war.

Die letzte Einstellung habe ich am 12.4.2020 gerendert. Ab diesem Tag gab es kein Loch mehr in meinem Schnitt zu Alien – The Message. Natürlich habe ich später die eine oder andere Szene nochmal angefasst, um Fehler zu korrigieren, die zwangsläufig passieren. Das finale Master wurde am 3.5.2020 fertig. Und jetzt am Samstag geht der Fanfilm live!