Aliens - Dark Descent: Erscheinungsdatum im Gameplay-Trailer enthüllt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Aliens - Dark Descent ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bisher haben die Macher von Tindalos Interactive sehr wenig über ihr kommendes taktisches Echtzeit-Actionspiel Aliens – Dark Descent verraten. Mit dem neuen kommentierten Gameplay-Trailer hat sich das nun geändert, denn unter anderem steht jetzt das Veröffentlichungsdatum mit dem 20. Juni für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC fest.

Weiterhin geht der Trailer auf einige Schlüsselelemente des Spiels ein. So steuert ihr ein ganzes Team gleichzeitig und erteilt Befehle, wobei das System so intelligent sein soll, dass es dem am besten geeigneten Teammitglied den Auftrag zur Durchführung erteilt. Die Verlangsamung der Zeit ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, da es den Spielern ermöglicht, Befehle effektiver und zielgerichteter zu erteilen. Einiges davon wird in einem Feuergefecht mit anderen humanoiden Wesen im Trailer gezeigt.

Allerdings soll auch Vorsicht geboten sein, denn der Tod ist permanent. Diejenigen, die es überleben, können aufgerüstet und individualisiert werden. Laut Tindalos soll es auch offene Levels geben, in denen die Spieler Haupt- und Nebenziele erfüllen können.