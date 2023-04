Aliens - Dark Descent: Neuer Xenomorph und Vorbestellerbonus // Trailer

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Focus Entertainment haben für ihr kommendes taktisches Echtzeit-Actionspiel Aliens – Dark Descent einen neuen Trailer veröffentlicht, der neben frischen Storyelementen auch einen neuen und mysteriösen Xenomorph enthüllt.

Insgesamt erinnert die Story ein wenig an den Kinostreifen Aliens – Die Rückkehr, der von James Cameron inszeniert wurde, da eine Gruppe Marines eine Rettungsaktion auf einem fremden Planeten durchführt. Aber auch Teile des Equipments könnten den Filmkennern bekannt vorkommen. Das neue Alien scheint hingegen ein menschlicher Hybrid mit technischen Gadgets zu sein.

Als Vorbestellerbonus erhalten alle Käufer den DLC Lethe-Recon-Pack, der aus einer schicken schwarzen Rüstung für alle Teammitglieder besteht und einen einzigartigen Katzenbegleiter enthält, der an die Katze Jones aus den ersten beiden Kinofilmen erinnert. Aliens – Dark Descent erscheint am 20. Juni für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.