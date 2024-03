Alien – Romulus: Erster Filmteaser erschienen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Zu dem kommenden Streifen Alien – Romulus ist jetzt ein erster Teaser-Trailer erschienen, den wir euch natürlich nicht vorenthalte möchten. Ihr könnt ihn wie üblich unter News in der deutschsprachigen Fassung anwählen. Die englischsprachige Variante findet ihr in den Quellenangaben.

Alien – Romulus entsteht unter der Regie von Fede Álvarez, der mit seinen Filmen wie Evil Dead oder Don't Breathe bereits bewiesen hat, dass er in dem Horror-Genre Akzente setzen kann. Chronologisch spielt der Film zwischen Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt und Aliens – Die Rückkehr sowie ohne Sigourney Weaver als Ripley, die sich zu der Zeit im Tiefschlaf in ihrer Rettungskapsel befindet.

Diesmal spielt die Handlung auf einer scheinbar verlassenen Raumstation des Weyland-Yutani-Konzerns, die von einer Gruppe junger Kolonisten entdeckt und untersucht wird. In den US-Kinos soll Alien – Romulus am 16. August 2024 starten und es ist davon auszugehen, dass er in Deutschland einen Tag früher zu sehen sein wird.