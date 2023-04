Was Josh Sawyer aus dem gescheiterten Aliens-RPG von Obsidian lernte

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Josh Sawyer, unter anderem Game Director von Pentiment (im Interview) bei Entwickler Obsidian, hat einen Aufruf von Indie-Entwicklerin Vera Burd zum Anlass genommen, auf Aliens - Crucible zurückzublicken. Das geplante Rollenspiel im bekannten Film-Universum wurde von Sega sehr früh angekündigt (selbiges galt für Aliens - Colonial Marines), aber nie fertig gestellt. Burd hatte Kolleginnen und Kollegen aufgefordert, über gescheiterte Projekte oder abgelehnte Stellen bei Studios zu sprechen, bei denen sie sich heute fragen, was hätte sein können.

Sawyer erzählt, dass er von 2006 bis 2009 an dem Aliens-RPG gearbeitet hat und es damals Obsidian keine Game-Director-Posten gab, sondern eine Gruppe von Leuten in leitender Position, die alle als gleichrangig angesehen wurden. Das sei aber dysfunktional geworden, wenn die Leiter sich nicht einig wurden, wie etwas umgesetzt werden sollte. Das Spiel kam sehr langsam voran, besonders wenn es um die Erstellung funktionierender Levels ging. Parallel arbeitete Obsidian für Sega an Alpha Protocol und Sawyer zeigt Verständnis für die Einstellung des Aliens-Projekts zugunsten des Agenten-Rollenspiels.

Sawyer war froh, Aliens - Fireteam Elite zu spielen, weil die Prämisse vergleichbar zum geplanten Crucible war: Man spielt in Third-Person ein kleines Team und der Fokus liegt auf platzierbaren Hilfsmitteln und unterstützenden Fähigkeiten. Da würden die Ähnlichkeiten aber auch schon enden. Es seien viele coole Ideen für den Titel in Arbeit gewesen, aber man veröffentliche am Ende eben keine Ideen. Daher ist die größte Lektion für Sawyer, dass man im Grund kein Spiel habe, wenn man keine spielbaren Level hat. Auch dafür gäbe es aber einige Ausnahmen, wie er ergänzt.