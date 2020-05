PC Linux MacOS

Der Tag fängt nicht gut an für Nathan: Seine Freundin Ray ist unter mysteriösen Umständen verschwunden, nur eine Nachricht auf dem Badezimmerspiegel hat sie hinterlassen. Zu allem Überfluss ist auch seine AVR-Brille beschädigt. Natürlich macht er sich gleich auf, um erstere zu finden, muss dafür letztere aber reparieren. Denn da euer Held, ganz der Retro-Technik-Nerd, eine der wenigen Personen ohne implantierten Wahrnehmungschip ist, braucht er zur Wahrnehmung der stets präsenten AR-Einblendungen (die Hololens lässt Grüßen) die AVR-Brille. Doch schon früh stellt er verwundert fest, dass hinter seiner Freundin mehr steckt als gedacht und so bekommt er es auf seiner Suche schon bald mit brutalen AVR-Graffiti-Gangs und noch geheimeren Organisationen zu tun.

Die Graffitis sind nur virtuell - wird die AVR-Brille abgeschaltet, zeigen QR-Codes Nachrichten der teils verfeindeten Urheber.

Futuristisches Setting, klassische Tugenden

Soweit der Auftakt von VirtuaVerse, einem Point-and-Click-Adventure in klassischer 90er-Jahre-Manier. Im Vergleich zu den LucasArts-Titeln beschränkt sich eure Interaktion mit der Umwelt zwar auf das Betrachten und das Interagieren. Damit lassen sich aber alle gewohnten Aktionen gut durchführen. Auch das Kombinieren von Gegenständen im Inventar - keine Selbstverständlichkeit - ist möglich, wird aber selten eingesetzt. Wie es sich für ein klassisches Adventure gehört, gibt es natürlich Multiple-Choice-Dialoge sowie als Besonderheit die eingangs erwähnte AVR-Brille, die nach der Reparatur per Mausklick ein- und ausgeschaltet werden kann, wodurch sich die Umwelt etwas abändert. Nur eine Highlightfunktion für interaktive Gegenstände fehlt leider.

Die Puzzles sind weitgehend gelungen. So braucht ihr etwa eine illegales Medikament von einem Händler, der euch nicht vertraut und nicht verkaufen will. Allerdings schaut er auffällig oft auf seinen Monitor und in der Dating-App eines Terminals in der Nähe könnt ihr euch mit der ID-Karte eurer Freundin tatsächlich mit ihm verabreden. Dumm für ihn, dass er verheiratet und nun erpressbar ist. Dumm für euch, dass die Polizei eure Freundin aus unbekannten Gründen ebenfalls sucht und den Einsatz bemerkt hat.

Auch dieses Terminal wird für mehrere Rätsel eingesetzt, was die Welt noch etwas glaubhafter macht.

Vereinzelt werdet ihr zwar auch auf falsche Fährten gelockt, etwa wenn Nathan beim Versuch einen Sicherungskasten mit dem Schraubenzieher zu öffnen feststellt, dass die Größe nicht stimmt, der später gefundene Kasten mit diversen Größen dann aber auch nicht eingesetzt werden kann. Auf der anderen Seite fehlt die Freiheit eines Monkey Island 2, das meist mehrere parallele Aufgaben bietet. Dadurch ist es immer mal möglich, an einer Stelle festzuhängen. Da die Rätsel eines Schauplatzes selten den Besuch vorheriger Schauplätze erfordern, ist die Komplexität der Rätsel aber insgesamt fair.

Atmosphärisch ist das Spiel sehr gelungen: Die dystopische Cyberpunk-Welt wird glaubwürdig präsentiert, AVR-Werbeeinblendungen erleuchten ganz im Stile von Bladerunner die verregneten Straßen, die bei ausgeblendeter Werbung aber noch trostloser sind. Passend dazu ist der gelungene elektronische Soundtrack von MASTER BOOT RECORD, bei dem mir lediglich die leisen Töne des großen Vorbilds fehlen. Die Pixeloptik ist durchaus schick, wobei die Charaktere nicht ganz mit den Hintergründen mithalten können, die euch nach den anfänglichen düsteren Hinterhofläden durch einen halblegalen Underground-Musikclub und schließlich aus derStadt herausführen.

Dieses Konzert offenbart ohne AVR-Brille ein kleines Geheimnis, dass die Zuschauer aufgrund des implantierten Chip nicht wahrnehmen können.

Fazit

Ich kann ein sehr positives Fazit zu VirtuaVerse ziehen. Das Spiel ist mit seinem Cyberpunk-Setting nicht nur atmosphärisch gelungen, sondern kann auch spielerisch überzeugen. Die Welt und die Story sind interessant genug, um mich neugierig zu machen. Gleichzeitig sind die Rätsel zwar nicht immer perfekt und etwas linear, aber auch nicht allzu abstrus und insgesamt auf einem fairen Niveau. Fans klassischer Adventures werden mit VirtuaVerse sehr gut bedient und können zugreifen.