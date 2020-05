VirtuaVerse: Cyberpunk-Adventure auf Steam erschienen

PC Linux MacOS

Der finnische Entwickler Theta Division Games und das Publisher-Label Blood Music haben heute ihr Cyberpunk-Point-and-Click-Adventure namens VirtuaVerse auf Valves Vertriebsplattform Steam für PC, MacOS und Linux veröffentlicht.

Das im Pixel-Look gehaltene Abenteuer soll euch laut Hersteller "Geschichten von Technomancern, AR-Graffiti-Künstlern, Hacker-Gangs, Stämmen von Crypto-Schamanen, Digital-Archäologen, epischen Cyberwars und Virtual-Reality-Verführungen" bieten. Ihr schlüpft in die Rolle des Außenseiters und Schmugglers Daniel. Dieser macht sich in einer Augmented-Reality dominierten und von einer KI regierten Zukunfts-Welt auf die Suche nach seiner quasi über Nacht verschwundenen Gefährtin Jay. Während eures dystopischen Abenteuers werdet ihr unter anderem Bekanntschaft mit einer Gilde von AR-Technomancern sowie Jays Hackergruppe schließen, die eine bedeutsame Rolle an den weitere Ereignissen eurer verzweifelten Such-Aktion einnehmen werden.

Kurze Impressionen vom retroesken Grafik-Stil des Adventures vermittelt euch der parallel zum Release veröffentlichte Launch-Trailer, den ihr direkt nach diesen Newszeilen zum Anschauen bereitgestellt vorfindet. VirtuaVerse ist ab sofort auf Steam und bei GOG zum Preis von 14,99 Euro erwerbbar.