Call of Duty - Modern Warfare: Demolition kehrt in den MP zurück

Erst gestern wurde Call of Duty - Modern Warfare (im MP-Test, Note: 9.0) mit einem umfangreichen Inhalts-Update bedacht. Der Patch 1.20 hat eine neue Waffe mit sich gebracht, sowie diverse Änderungen im Waffenschmied und bei den Online-Playlists. Außerdem wurde der Spielmodus Gunfight um eine 3-gegen-3-Variante erweitert.

Wie auf dem offiziellen Twitter-Kanal der Spieleserie nun verkündet wurde, werden in Kürze weitere Neuerungen ihren Weg in das Spiel finden. So werdet ihr in der nahen Zukunft die 2-gegen-2-Gefechte in Gunfight auch nur mit Messern bestreiten können. Außerdem findet das beliebte Gungame mit Gungame Reloaded wieder zurück in die Online-Partien, am spannendsten dürfte aber die Wiederaufnahme des Spielmodus Demolition sein. Wie in Suchen und Zerstören muss ein Team eine Bombe legen, das andere dieses Verhindern. Allerdings sind Respawns aktiviert, man bleibt nach dem Ableben also nicht bis zum Rundenende tot. Das erlaubt deutlich taktischere Winkelzüge. Wann genau die Neuigkeiten eingepflegt werden ist noch nicht bekannt.