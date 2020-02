GTA 4 kehrt am 19. März 2020 als Complete Edition auf Steam zurück

PC 360 XOne PS3

Im Januar 2020 musste Rockstar Games Grand Theft Auto 4 aus dem Steam Store entfernen. Aufgrund der Einstellung von Microsofts Plattform Games for WIndows Live, für die GTA 4 auf PC ursprünglich entwickelt wurde, konnte das Studio schlicht keine neuen Spielecodes mehr generieren (wir berichteten).

Auf der offiziellen Shopseite bei Steam erscheint inzwischen der Hinweis, dass der Titel ab 19. März 2020 wieder verfügbar sein wird. Und zwar als Complete Edition, die auch die beiden Add-ons The Ballad of Gay Tony und The Lost and Damned beinhalten wird. Die Complete Edition wird mit bestehenden Spielständen kompatibel sein.

Allerdings schaffen es einige Features nicht in die Complete Edition: Der Mutiplayer-Modus sowie die Leaderboards werden nicht mehr funktionieren. Außerdem werden vorübergehend die Radiostationen RamJam FM, Self-Actualization FM und Vice City FM fehlen. Die Open-World-Action wird außerdem über den Rockstar Games Launcher verfügbar sein.