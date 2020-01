GTA 4: Rockstar äußert sich zum Verkaufsstopp auf Steam [Update]

PC

Grand Theft Auto 4 ab 29,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Grand Theft Auto 4 ab 18,39 € bei Amazon.de kaufen.

Update vom 14. Januar 2020, um 15:08 Uhr:

Inzwischen hat sich Rockstar zu dem Verkaufsstopp von GTA 4 auf Steam geäußert. Wie ein Sprecher des Studios in einem veröffentlichten Statement erklärte, sei die Einstellung der Verkäufe aufgrund der nicht mehr vorhandenen Codes für Games for Windows Live erfolgt:

Grand Theft Auto 4 wurde ursprünglich für die Games For Windows Live-Plattform entwickelt. Da Microsoft Games For Windows Live nicht mehr unterstützt, haben wir keine Möglichkeit mehr, die zusätzlichen Schlüssel zu generieren, die erforderlich wären, um die aktuelle Version des Spiels weiter zu verkaufen. Wir prüfen derzeit andere Optionen für den Vertrieb von Grand Theft Auto 4 für den PC und werden so bald wie möglich weitere Informationen veröffentlichen.

Ob Rockstar nun den Game-for-Windows-Live-Zwang aus dem Spiel herauspatchen, oder das Spiel nicht mehr bei Steam, sondern künftig über den eigenen Launcher vertreiben wird, bleibt abzuwarten. Die DLC-Sammlung Episodes from Liberty City, die die beiden Erweiterungen The Lost and Damned und The Ballad of Gay Tony enthält, ist bisher noch auf Steam erhältlich.

Originalmeldung vom 12. Januar 2020, um 13:00 Uhr:

Valve bietet Rockstars Open-World-Action-Adventure GTA 4 aus bislang nicht bekannten Gründen nicht mehr auf Steam zum Verkauf an. Zwar sind die Produktseiten für die Standard und die Complete Edition des Spiels nach wie vor aufrufbar, erwerben könnt ihr den Titel derzeit allerdings nicht. Im Xbox und Playstation Store ist der Titel hingegen noch erhältlich.

Den Grund für den Verkaufsstopp nannte Valve bisher noch nicht. Möglicherweise liegt wieder ein Problem mit einer Musiklizenz vor. Bereits 2012 wurde GTA Vice City einmal aufgrund einer abgelaufenen Lizenz des Songs „Wanna Be Startin 'Something“ von Michael Jackson aus Steam entfernt. Seitdem blieb Rockstar allerdings bei den Lizenzrechten am Ball. 2018 wurden mehrere Songs von Vladivostok FM aufgrund ablaufender Rechte aus dem Spiel gepatcht.

Möglicherweise liegt ein Problem mit Games for Windows Live vor, das GTA 4 nach wie vor benötigt. Jedes GFWL-Spiel verlangt einen Key, der von Microsoft generiert wird. Es ist gut möglich, dass Valve diese Freischaltcodes ausgegangen sind oder es Schwierigkeiten gibt, weitere Codes zu erhalten. Vielleicht wird Rockstar auch endlich GFWL aus GTA 4 via Patch entfernen. Eine andere Möglichkeit wäre auch, dass Rockstar den Titel aus Steam entfernte, um ihn künftig exklusiv über den Ende letzten Jahres gestarteten eigenen Launcher anzubieten.