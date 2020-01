Netflix' The Witcher: Showrunner erklärt den späten Termin für Staffel 2

PC Switch XOne PS4

Teaser

Die zweite Staffel der Netflix-Adaption von The Witcher wird bekannterweise nicht vor 2021 veröffentlicht. In einem Interview mit IGN.com erklärte der Showrunner und Executive Producer Lauren Schmidt Hissrich, die sich aktuell für den Beginn der Produktion in London aufhält, weshalb der Termin auf das nächste Jahr festgelegt wurde. Wie sie verrät, haben sie und ihr Team zunächst eine Veröffentlichung zum Ende dieses Jahres in Betracht gezogen. Am Ende entschied man sich allerdings dafür, die Produktion lieber nicht zu überstürzen:

Die Wahrheit ist, es ist eine umfangreiche Serie, die viel Zeit braucht und wir stellten fest, dass wir durch den Großteil des Postproduktionsprozesses für die erste Staffel hetzen mussten. Und wir wollen diesmal sichergehen, dass jeder in unserem Team die nötige Zeit hat, seine Arbeit nach besten Kräften zu erledigen. Wir sorgen also dafür, dass wir für die zweite Staffel eine Menge Zeitpolster haben, damit wir nicht in letzter Minute noch etwas hineinzwängen müssen.

Laut Hissrich seien die Drehbücher für die zweite Staffel bereits fertig, allerdings könne sich noch das eine oder andere Detail im Laufe der Produktion ändern. „Jetzt ist es wirklich an der Zeit, die Feinabstimmung vorzunehmen und wir sorgen dafür, dass wir die Geschichte richtig erzählen. Das dauert noch bis Juli. Es ist ein kontinuierlicher, organischer Prozess.“

Hissrich kam auch auf die verschiedenen Timelines der ersten Staffel zu sprechen. Die unterschiedlichen Zeitlinien der drei Hauptcharaktere waren für einige Zuschauer zu verwirrend gewesen. Hissrich versicherte, dass die zweite Staffel viel gradliniger sein wird: