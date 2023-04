The Witcher: Teaser zur dritten Staffel der Netflix-Serie erschienen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Netflix hat den ersten Teaser-Trailer zur dritten Staffel von The Witcher veröffentlicht, der euch einen ersten Einblick in die neue Staffel gibt und das Veröffentlichungsdatum der beiden Staffelblöcke nennt. Dabei soll Volume 1 die Episoden eins bis fünf enthalten und am 29. Juni auf der Plattform erscheinen. Danach wird Volume 2 mit den finalen Episoden sechs bis acht am 27. Juli freigeschaltet. Die offizielle Inhaltsangabe für die kommende Staffel lautet wie folgt:

Während Monarchen, Magier und Bestien des Kontinents darum wetteifern, sie zu fangen, versteckt Geralt Ciri und ist entschlossen, seine wiedervereinigte Familie vor denen zu schützen, die sie zu zerstören drohen. Yennefer, der Ciris magische Ausbildung anvertraut wurde, führt sie zur geschützten Festung Aretuza, wo sie hoffen, mehr über die ungenutzten Kräfte des Mädchens herauszufinden; stattdessen entdecken sie, dass sie in einem Schlachtfeld aus politischer Korruption, dunkler Magie und Verrat gelandet sind. Sie müssen zurückschlagen, alles aufs Spiel setzen - oder riskieren, einander für immer zu verlieren.

Die dritte Staffel von The Witcher wird die letzte mit Henry Cavill als Geralt von Riva sein, denn der Schauspieler wird die Serie verlassen und Liam Hemsworth ihn ersetzen.

The Witcher basiert auf den Geschichten und Romanen von Andrzej Sapkowski und wird von Lauren Schmidt Hissrich entwickelt und produziert, die auch als Showrunnerin fungiert. Nachfolgend könnt ihr euch den bereits angekündigten Teaser-Trailer anschauen.