GC19: The Witcher 3 – Wild Hunt auf Nintendo Switch angespielt

CD Projekt Red hat nicht nur das Cyberpunk-Eisen im Feuer, auch der Switcher steht in den Startlöchern. Dennis hat auf der Gamescom einen ersten Blick auf die Portierung des Rollenspiels geworfen.

Mittlerweile ist die Erstveröffentlichung des dritten Abenteuers von Geralt von Riva über vier Jahre her. Im Mai 2015 startete die Wilde Jagd auf dem PC, der Xbox One und der PS4, am 15. Oktober 2019 wird das Abenteuer nun auch für die Nintendo Switch erscheinen. Auf der Gamescom 2019 konnte ich einen ersten Blick auf den „Switcher“ werfen und habe etwas mehr über Performance, Bildschirmanzeigen im Handheldmodus und die Dateigröße des Rollenspiel-Brockens erfahren. Gespielt habe ich ausschließlich auf dem Switch-Tablet.

Schön ist zunächst, dass The Witcher 3 auch auf Nintendos Hybrid-Konsole im vollständigen Umfang vorliegen wird. Es handelt sich gar um die Complete Version, wie ich auch im Hauptmenü sehen konnte. Bedeutet, die Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine sind neben dem Hauptspiel ebenfalls enthalten.

Allerdings bedeutet so ein umfangreiches Paket auch, dass eure Switch einiges an Daten schlucken muss. Konkret misst der Hexer auf Switch um die 30 GB, wie mir der PR-Mann von Nintendo verriet. Den ganz genauen Wert konnte er mir nicht sagen, nur, dass es sich um das bis dato größte Switch-Spiel handeln wird. So oder so, eine SD-Karte sehe ich am Anbetracht dieser Größe fast schon als Pflicht, wollt ihr Geralt auf eurer Konsole haben.

Auf technischer Seite war ich richtiggehend überrascht, wie schick die Umsetzung geworden ist. Sicherlich, die Charaktermodelle und Texturen wurde einem massiven Downgrade unterzogen, das war aber absehbar. Im Anbetracht der doch sehr schwachen Hardware der Switch ist The Witcher 3 aber dennoch hübsch anzusehen und auch die Bildschirmanzeigen kamen mir zu keinem Zeitpunkt während des Intros zu klein vor. Die geringere Auflösung von 540p kann das Spiel auch nicht gänzlich verstecken.

Nicht ganz so überzeugend war allerdings die Performance, ich habe doch immer wieder kleinere Einbrüche feststellen müssen. Besonders beim Wettrennen gegen Ciri ging die Framerate doch immer wieder deutlich unter die 30 Bilder pro Sekunde. Wirklich gestört hat mich das nicht, aber in Kämpfen stelle ich mir das dann doch eher nervig vor. Allerdings konnte ich selbst das Schwert noch nicht auf der Switch schwingen. Die Steuerung mit den Joy-Cons hingegen machte mir absolut keine Probleme.