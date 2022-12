The Witcher 3: Nextgen-Update im Technik-Vergleich PC vs PS5 vs PS4 Pro

Teaser CD Projekt RED veröffentlicht eine kostenlose Fassung von Witcher 3 für Nextgen-Konsolen und spendiert auch auf dem PC ein dickes Raytracing-Update. Hagen sieht sich Geralts Facelifting genauer an.

CD Projekt RED lässt kurz vor Jahresende Santa Geralt ein Geschenk vorbeibringen: Besitzer der Konsolen-Version vonerhalten nun die Complete Edition genannte Fassung für PS5 und Xbox Series S|X. Zeitgleich erscheint auch Update 4.0 für die PC-Spieler und bringt eine Reihe neuer maximaler Grafikeinstellungen sowie eine Bandbreite Raytracing-Effekte. Zusätzlich finden einige Quality-of-Life-Features den Weg ins Spiel, ebenso ein Foto-Modus und es gibt noch weitere Tweaks und Kleinigkeiten unter der Oberfläche.Eine Menge Holz also. Hagen hat sich mit offenen Augen in der Welt von Witcher 3 nach dem Nextgen-Update umgesehen und zeigt euch im Video Vergleichsmaterial von PS4 Pro, PS5 und unserem Redaktions-PC mit RTX 3080, die danach wohl erstmal in Therapie muss.Viel Spaß!