Netflix' The Witcher: Arbeiten an Staffel 2 laufen an

Dass die Netflix-Adaption von The Witcher eine zweite Staffel erhält, ist bereits seit einer ganzen Weile bekannt, hat doch der Streamingdienstanbieter der Serie schon vorzeitig grünes Licht für die Fortsetzung gegeben. Und wie es aussieht, sind die Arbeiten daran vor Kurzem angelaufen. Auf Twitter schrieb der verantwortliche Showrunner Lauren Schmidt Hissrich: „Meine Familie in Los Angeles zurückzulassen, ist nach wie vor der Schwierigste Teil meiner Arbeit. Aber hier bin ich und tue es erneut mit all ihrer Liebe und Rückhalt, mit der sie mich unterstützen.“ Der Tweet wurde mit dem Text „auf zu Staffel 2“ und dem Hashtag #TheWitcher versehen.

Die Reise geht offenbar nach London, wo die zweite Staffel laut Variety produziert werden soll. Die Dreharbeiten werden vermutlich erst in ein paar Monaten beginnen. Neben Hissrich kehren auch Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub und Jarosław Sawko als Executive Producer zurück. Ob es erneut acht Episoden, oder mehr werden, ist nicht bekannt. Die Veröffentlichung der zweiten Staffel ist für das Jahr 2021 geplant.