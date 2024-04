The Witcher: James Purefoy und weitere Darsteller für Staffel 4 bekannt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 19,90 € bei Amazon.de kaufen.

Bekanntermaßen wird die Netflix-Adaption von The Witcher nunmehr ohne Henry Cavill als Geralt von Riva auskommen müssen. Die Rolle der titelgebenden Hauptfigur wird ab der kommenden vierten Staffel von Liam Hemsworth übernommen.

Variety berichtete nun von einigen weiteren neuen Gesichtern, die in der nächsten Season zu sehen sein sollen. Der schreckliche Kopfgeldjäger Leo Bonhart, der bei Kennern der Romanvorlage sicher Eindruck hinterlassen hat, wird vom Briten Sharlto Copley (District 9) verkörpert. Den auch Fans der Videospiele vertrauten Zwerg Zoltan Chivay wird von Danny Woodburn spielen.

Als Skellen, Spion am Hof von Nilfgards Kaiser Emyr var Emreis, wird James Purefoy zu sehen sein, der unter anderem als Antonius in der frühen HBO-Serie Rome auftrat und in etwas jüngerer Serienvergangenheit in der ersten Staffel von Altered Carbon in der Rolle von Laurens Bancroft, dem Auftraggeber des Protagonisten Takeshi Kovacs. Schon vorher wurde berichtet, dass Emyr var Emreis selbst von Laurence Fishburne (jüngst als Bowery King in den John-Wick-Filmen zu sehen) gespielt werden wird.

Die Dreharbeiten zur vierten Staffel sollen im Frühjahr diesen Jahres beginnen, es wird also noch viel Wasser den Pontar hinunter fließen, bis die genannten Darsteller auch in Aktion zu sehen sein werden.