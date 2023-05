CD Projekt startet Project Sirius komplett neu

andere

Im Oktober letzten Jahres berichteten wir über die Zukunftspläne von CD Projekt bezüglich ihres erfolgreichen The-Witcher-Franchises. Darunter befand sich ein Spin-Off-Projekt mit dem Codenamen "Sirius". Es sollte laut Pressemitteilung "ein im Witcher-Universum angesiedeltes Projekt für Single- und Multiplayer mit einem innovativen Ansatz und eine auf ein breiteres Publikum abzielende Produktion" werden. Dafür verantwortlich zeichnen sollte das an der US-Ostküste angesiedelte und von CD Projekt gekaufte Studio The Molasses Flood (Drake Hollow, The Flame in the Flood im Arcade-Check).

In einem im März dieses Jahres veröffentlichten Finanzbericht gab CD Projekt mehr oder minder still und leise zu Protokoll, dass die Entwicklung des Titels abgebrochen und nun ganz von vorn konzipiert und neu produziert werde. Die im Jahr 2022 bereits geleisteten Investitionen in Höhe von 7 Millionen US-Dollar und die diesjährigen finanziellen Mittel von circa 2,2 Millionen US-Dollar werden als Verluste abgeschrieben. Als Begründung werden interne Analysen bezüglich des Umfangs und des kommerziellen Potenzials angeführt.

Ob die Bioshock- und Halo-Designer-Veteranen von The Molasses Flood aus Neuengland überhaupt noch am Neustart des Projekts beteiligt sind, ist nicht bekannt. Immerhin hatten diese bis nach der Vorproduktionsphase über 60 Mitarbeiter neu eingestellt und wurden vom CDP-Hauptquartier in Warschau tatkräftig unterstützt. Anscheinend war aber die Produktionsaufsicht aus Polen mit dem Zwischenergebnis der US-Amerikaner dann doch nicht zufrieden. Das Bostoner Studio existiert seit 2014 und wurde 2021 von CD Projekt übernommen.

Der Sachverhalt erinnert ein wenig an den Fall Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 von Hardsuit Labs und der Auseinandersetzung mit dem Publisher Paradox Interactive. Das Projekt wurde ebenfalls gecancelt, das komplette Entwicklerteam entlassen und die Produktion neu ausgeschrieben. Wir hatten mehrmals darüber berichtet und GG-User Labrador Nelson hatte einen User-Artikel mit Details zum Thema geschrieben.

Wie es mit dem Witcher-Spin-Off "Sirius" nun weitergeht, ist im Detail noch nicht bekannt, Informationen diesbezüglich sind rar gesät. Die anderen in Entwicklung befindlichen Projekte der CD-Projekt-Roadmap verlaufen laut dem Unternehmen weiterhin nach Plan. Wenn etwas neues bekannt wird, erfahrt ihr es hier auf GamersGlobal.