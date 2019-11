The Elder Scrolls - Blades für Switch erst 2020 + Infos zum Update 1.5

Switch iOS Android

Bethesda Game Studios kann seine Pläne, die Switch-Umsetzung von The Elder Scrolls - Blades (im E3-Bericht) noch im Herbst dieses Jahres auf den Markt zu bringen, nicht verwirklichen. Wie das Studio jüngst auf dem offiziellen Blog bekannt gab, wurde die Veröffentlichung für die Hybridkonsole nun auf Anfang 2020 verschoben. Zu den Gründen heißt es:

Wir wissen, wie erpicht unsere Spieler darauf sind, endlich in Blades auf der Nintendo Switch eintauchen zu können und wir haben hart daran gearbeitet, dies möglich zu machen. Leider mussten wir trotz all der Änderungen am Spiel die Veröffentlichung für die Konsole auf Anfang 2020 verschieben. Wir können es kaum erwarten, dass ihr mit eurer Quest beginnen könnt und wir sind zuversichtlich, dass die zusätzliche Zeit es uns ermöglichen wird, das Spiel in dem polierten Zustand abzuliefern, den unsere Fans verdienen. Wir bedanken uns für eure Geduld!

Bereits die Umsetzung für Android und iOS, die ursprünglich schon im letzten Jahr erscheinen sollte, wurde auf 2019 verschoben und erschien im März dieses Jahres. Ein neues Update in der Version 1.5 wird Bethesda im kommenden Monat zum Download bereitstellen. Dieses bringt eine gründliche Reform des Beutesystems mit sich und wird den kontroversen Truhen-Timer aus dem Spiel entfernen. Nach dem Patch sollen auch mehr Gegner Beute hinterlassen und jeder Auftrag wird auch einen Bosskampf bieten, bei dem ihr besondere Belohnungen erhaltet. In der Welt soll es zudem mehr zerbrechliche Gegenstände geben, die weitere Beute enthalten. Das Update bring außerdem den PvP-Arena-Modus mit sich, in dem alle Helden ab Stufe 5 Duelle gegen andere menschliche Spieler um Ruhm und Beute bestreiten können: