Spieleveteranen-Podcast #361: The Elder Scrolls - Arena

Teaser Heinrich und Jörg widmen sich dem Anfang der The-Elder-Scrolls-Saga.

Zu den Inspirationsquellen gehörten Ultima Underworld, ein Eishockeyliga-Simulator und Rutger Hauer-Filme, herausgekommen ist der Auftakt einer äußerst erfolgreichsten Rollenspielserie. Zum 30. Geburtstag von The Elder Scrolls - Arena kehren wir in die (enormen) Weiten von Tamriel zurück. Die Schwerter sind vielleicht rostig geworden und die Dungeon-Grafik wirkt etwas angestaubt, doch wie ist das Spielgefühl nach all den Jahren? Bei der Gelegenheit blicken wir auch auf die recht unterschiedlichen Testermeinungen von 1994 und weitere Serienteile zurück. Bevor wir uns auf die langen Arena-Laufwege begeben, sichten wir Veteranen-relevante News, blicken ins Posteingangsfach und erzählen von aktuellen Spielerlebnissen.

Der Spieleveteranen-Podcast #361 (15-2024) mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat eine Laufzeit von 1:37:25 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:03:18 Gemischte News: Eine neue Webseite würdigt das 40 Jahre alte 64’er-Magazin, Bill Roper liebäugelt mit einem Hellgate-Nachfolger, Nightdive Studios bringt einen obskuren Shooter zurück.

0:14:01 Was haben wir zuletzt geguckt? 3 Body Problem auf Netflix (und Jörg kennt sogar die Buchvorlage).

0:25:31 Was haben wir zuletzt gespielt? Dragon’s Dogma 2 , M.U.L.E. (THE400 Mini), Millennia .

, (THE400 Mini), . 0:36:20 Hörerpost von Andreas Wanda und N0Remors3.

0:46:00 Das alte Spiel: The Elder Scrolls - Arena

0:46:15 So wurde aus Bethesdas geplantem Gladiatorenkampf in Fantasy-Arenen ein episches 3D-Rollenspiel mit unzähligen Nebenquests.

1:06:55 Grafik und Größe konnten 1994 beeindrucken, doch wie ist es uns beim Wiederspielen 2024 ergangen?

1:15:50 Wie hat sich die Serie nach Arena entwickelt? Erinnerungen an Daggerfall & Co.

1:26:46 Der historische Pressespiegel.