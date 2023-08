Todd Howard bereut Art wie Elder Scrolls 6 angekündigt wurde

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Todd Howard, Game Director und Executive Producer bei Bethesda Game Studios, hat in einem Interview mit der britischen GQ verraten, dass er The Elder Scrolls 6 lieber mit weniger Nachdruck angekündigt hätte. Das Spiel wurde auf der E3 2018 mit einem Teaser vorgestellt, und schon 2016 wurde über seine gestartete Entwicklung berichtet. Aber trotz der Ankündigung und der vergangenen Zeit ist das Spiel noch in der Pre-Production, da Bethesda aktuell an Starfield und kommenden Story-DLCs arbeitet. Das lässt auch nicht auf einen baldigen Release schließen, was durch Aussagen im Kartellprozess um Microsofts Activision-Übernahme unterstrichen wurde.

Der 2011 erschienene Vorgänger The Elder Scrolls 5 - Skyrim war 2010 angekündigt worden, also mit deutlich weniger Wartezeit als beim neuen Teil der Serie bereits vergangen ist. Skyrim war schon zu Beginn ein Verkaufserfolg gewesen, diesen finanziellen Erfolg des Titels und seine kulturelle Verankerung in der Spielergesellschaft müssen die späteren Neuveröffentlichungen noch befeuert haben. Die The Elder Scrolls 5 - Skyrim Special Edition beispielsweise war 2016 auch im GamersGlobal-Test positiv besprochen worden, genauso die 2017 erschienene Switch-Version des Spiels. Gleichzeitig boten die neuen Versionen aber auch Anlass für Hohn, da selten zuvor ein Spiel in so vielen verschiedenen Versionen und auf so vielen verschiedenen Plattformen mehrfach gekauft werden konnte. Ein Beispiel für ein Spottlied ist der Todd Howard Song - It Just Works des Youtube-Channels The Chalkeaters.