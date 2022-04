The Elder Scrolls Online: High Isle Preview

Teaser Im Juni erscheint das inzwischen sechste Kapitel für The Elder Scrolls Online für PC und Konsolen. Schon jetzt konnte Benjamin es auf PC ausführlich für euch antesten und ist nur bedingt angefixt.

Auf zum Systren-Archipel!

Nicht alle Ritter auf High Isle sind rechtschaffen, manche torpedieren auch den Frieden.

Spannende Story trifft auf Ermüdungserscheinungen

Die Landschaft ist vielfältig. Wäre super, wenn das auf einem normalen PC auch wirklich exakt so im Spiel aussähe.

Seit dem Launch 2014 vergeht kein Jahr inohne neues Storykapitel oder sonstige frische Inhalte. Nicht einmal die Corona-Pandemie konnte die Zenimax Online Studios von diesen Kurs abbringen. Gerade mal zwei Wochen länger als geplant dauerte die Fertigstellung des 2021 veröffentlichten fünften Kapitels, trotz flächendeckender Umstellung auf Homeoffice. Aber daran haben sich die Entwickler inzwischen offenbar vollständig gewöhnt. Daher war es wohl nicht nur für mich normal, Anfang April einer Online-Präsentation vom Creative Directorbeizuwohnen. Aus seinem privaten Arbeitszimmer heraus, mit Hund im Hintergrund undals Thema. Dem kommenden neuen Kapitel für Elder Scrools Online.In der Vorstellung ging es natürlich nicht nur um die Story von High Isle, Lambert erklärte auch die Regeln des "Ruhmesgeschichten" getauften neuen Ingame-Kartenspiels und berichtete vom Erreichen eines Meilensteins. Denn Anfang dieses Jahres habe Elder Scrolls Online die Marke von 20 Millionen Spielern überschritten. Doch irgendwie hatte ich den Eindruck, dass Lambert nicht ganz so enthusiastisch war wie in früheren Präsentationen. Ist das sechste Kapitel vielleicht nicht ganz so stark wie(2017),(2018),(2019),(2020) oder Blackwood im vergangenen Jahr? Oder war er einfach nur müde? Ich konnte High Isle ausführlich anspielen und bin immer noch etwas unschlüssig in dieser Frage.Am grundsätzlichen Konzept von Elder Scrolls Online ändert sich mit dem High-Isle-Kapitel zunächst einmal nichts. Ihr braucht also keinen fortgeschrittenen Charakter oder irgendwelche Storyvorkenntnisse, um euch auf der namensgebenden Hochinsel oder dem Gefängnis-Eiland Amenos zurechtzufinden. Natürlich schadet Vorwissen über die Bretonen und deren Geschichte und Kultur aber auch nichts. Da die Inselgruppe bislang jedoch in noch keinem Elder-Scrolls-Videospiel aufgetaucht ist, betreten selbst Serienveteranen sozusagen Neuland. High Isle ist dabei weniger düster und unterscheidet sich damit deutlich vom letzten Kapitel. Ich persönlich finde es architektonisch trotz mancher Besonderheit wie ausladenden Burganlagen und typisch mittelalterlich anmutenden Dörfern aber etwa weniger reizvoll als Elsweyr.Zu Beginn eurer Reise erwartet euch ein Tutorial, in dem ihr die Grundlagen des entfernt an das vonerinnernden Kampfsystems erlernt. Die Einführung findet im Direnni-Turm auf der Insel Balfiera statt. Da jeder, der High Isle kauft, automatisch Zugriff auf alle bislang veröffentlichten Inhalte erhält, könnt ihr am Ende des Tutorials jede Story, respektive jedes Kapitel direkt über ein Portal anspringen. Auch jede Klasse und Rasse dürft ihr frei wählen – neu hinzu kommt in diesem Bereich nichts. Das Archipel mag der Lore nach zwar etwas kleiner ausfallen als die bisherigen Gebiete, aber keine Sorge: Die Dimensionen sind ähnlich zu denen, die ihr auf dem Festland Tamriels besuchen konntet. Die Mainquest von High Isle soll euch laut den Entwicklern grob 30 Stunden beschäftigen.Die Geschichte selbst dreht sich im Hintergrund um den Allianzkrieg beziehungsweise Three Banner War. Eigentlich soll eine Friedenskonferenz den Jahre andauernden Krieg beenden. Allerdings versucht ein geheimer Ritterorden die Friedensgespräche zu verhindern, wo natürlich ihr ins Spiel kommt. Umgehauen hat mich der bislang gespielte Teil der Story zwar nicht. Aber so ähnlich wie die vielen kleinen und größeren Intrigen inoder Skyrim, hatte ich meinen Spaß dabei, die Hintergründe aufzudecken. Das liegt nicht zuletzt daran, dass wie üblich sämtliche Dialoge voll vertont sind. In die deutsche Fassung konnte ich allerdings noch nicht hinein hören. Aber wenn die das Niveau der vorherigen Erweiterungen hält, muss man sich diesbezüglich keine großen Sorgen machen.Was sich bei mir allerdings beim Anspielen bemerkbar macht, ist ein Gefühl des Überdrusses oder viel mehr der Sehnsucht nach einem "echten" Elder Scrolls. Für mich persönlich war Elder Scrools Online immer nur eine Art Übergangslösung, ein Trostpflaster bis endlicherscheint. Und inzwischen ist es mir trotz der guten Qualität einfach zu wenig, das MMO weitestgehend wie ein Soloabenteuer zu spielen. Wer anders als ich mehr Wert auf die MMO-Strukturen und gemeinsame PvE-, beziehungsweise PvP-Erlebnisse legt, dem mag das anders gehen. Die dürften auch schon jetzt große Lust auf den neuen 12-Spieler-Trial verspüren. Darin müsst ihr euch mit Piraten anlegen, die auch in der Story eine Rolle spielen. Das erklärt wohl auch weshalb eines der neuen Musikstücke in Teilen wie ein Plagiat vonaus dem-Soundtrack klingt. Allerdings stimmt mich ein neues PvP-System noch viel skeptischer als die Story oder mein Solo-Wunsch.