X019 mit 24 spielbaren Titeln in London

XOne

Xbox One ab 399,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nächste Woche findet in London in der Copper Box Arena die X019 statt und wie Microsoft nun via Xbox Wire bekannt gab, werden im Rahmen des Spiele-Events 24 Titel für die Besucher vor Ort spielbar sein. Einige davon werden ihre Gameplay-Weltpremiere feiern. Unter anderem werden die Besucher Hand an Titel, wie Battletoads (im gamescom-Anspielbericht), Flight Simulator, Minecraft - Dungeons (im E3-Bericht), Bleeding Edge, Dragonball Z - Kakarot (im gamescom-Anspielbericht), Project Resistance, Doom Eternal (im gamescom-Anspielbericht) und Wasteland 3 anlegen können. Nachfolgend die Liste spielbarer Titel im Überblick: