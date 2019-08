GC19: Battletoads angespielt - beim Prügeln siegreich, beim Rennen versagt

PC XOne

Die Battletoads sind zurück! Nach unserem Hands-on auf der gamescom 2019 sind wir sicher, dass dieses Spiel im Couch-Koop eine Menge Spaß bereithält.

Wenn altbekannte Spieleserien nach Jahren zurückkehren, dann ist das wenigstens im Vorfeld für Fans meistens eine Freude. Erst im Juni hatte Microsoft mit Battletoads die von Rares Beat-em-up-Reihe angekündigt. Auf der gamescom konnte ich mich gemeinsam mit zwei Mitspielern durch die ersten Feindhorden prügeln und nebenher ein übelst kniffliges Rennen angehen. Bei Letzterem habe ich, ähnlich wie die Mitspieler, ziemlich versagt, hatte aber dennoch eine Menge Spaß!Los ging die Koop-Messedemo mit einer kleinen Prügelorgie, die sich über mehrere Bildschirme verteilt. Unsere Kröten haben so manchen Kommentar in Sprechblasen in den kurzen Cutscenes abgespult, aber die haben genauso wie mich auch die anderen wohl nicht allzu sehr interessiert. Im Kampf präsentiert sichund spielt sich im Wesentlichen immer noch, wie Genreklassiker der Marke. Das ist zunächst mal was Gutes, zumal die schöne Comicgrafik dennoch sehr modern wirkt und nicht auf den inzwischen überstrapazierten Pixellook setzt. Rein spielmechanisch wirkt Battletoads auf mich dadurch jedoch veraltet, denn ein allzu hohe Präzision lässt das System nicht zu, bei dem ich mich frei nach links und rechts, oben und unten auf dem 2D-Hintergrund bewege.Macht nichts, draufhauen und kleine Komboattacken zu zünden, macht dennoch Laune. Gerade Spezialangriffe, bei denen sich mein Battletoad etwa in einen Hai verwandelt, um zwischenzeitlich am Boden liegende Gegner weiter bekämpfen zu können, sind immer wieder ein Hingucker. Allerdings muss ich die Attacke etwas zu oft für meinen Geschmack zünden, da Gegner schlichtweg etwas zu lang am Boden liegen, bevor sie sich ohne weiteren Treffer wieder aufraffen.Die Kämpfe gegen etliche in mehreren Wellen nachspawnende Gegner oder den Boss in der letzten Stage, sind aber nicht das, was mich am besten unterhalten haben. Im folgenden Abschnitt steigen die Battletoads auf einer mit Hindernissen ausgestatteten Rennpiste in kleine Schwebe-Racer. Die Beschleunigung ist automatisch und sauschnell. Ich kann eigentlich bloß springen, lenken oder bei einer Art Dash schneller nach links oder rechts driften, um Fallen zu entgehen. Im Sekundentakt krachen alle drei Teilnehmer immer wieder gegen Hindernisse oder stürzen durch eine Lücke auf der Strecke in die Tiefe. Das größte Problem dabei ist allerdings, dass ich auf der engen Strecke und trotz der farblichen Unterschiede der Battletoads immer wieder meine eigene Spielfigur aus dem Blick verliere und stattdessen einen Mitspieler fokussiere.Ob das auch online Spaß macht? Ich denke eher nicht. Im Couch-Koop allerdings, so bei mir auf der Messe, könnte das für so manchen unterhaltsamen Abend gut sein. Im Auge behalten? Und ob!Autor: Benjamin Braun