GC19: Doom Eternal ist schnell, brutal und macht einiges anders

Nach dem starken Reboot aus dem Jahr 2016 ist nun der nächste Dämonen-Schnetzel-Shooter in der Mache. Auch dieser beschreitet neue Pfade, einige davon sind gut, andere wiederrum nicht so sehr.

Die Doom-Reihe stand seit dem ersten Teil von 1993 schon immer für kompromisslose, schnelle und brutale Action ohne viel Schnickschnack. Auch der Serien-Reboot von 2016 bildete da keine Ausnahme. Zum fantastischen Soundtrack von Mick Gordon wurden die Spieler von Arena zu Arena gepeitscht, Nonstop-Geballer statt Taktik schrie den damaligen Shooter-Kollegen förmlich entgegen „Ich bin oldschool und stolz darauf!“. Doom Eternal, das Ende November 2019 erscheinen wird, läuft mit einer ähnlichen Attitüde über den Bildschirm. Bei meiner Anspielsitzung auf der Gamescom 2019 habe ich aber auch ein paar neue Elemente gesehen, die jedoch nicht alle super sind.

Was in meiner etwa halbstündigen Session aber von Beginn an klar wurde: Doom Eternal nimmt keine Gefangenen. Nach einem Tutorial lief ein Intro aus der First Person ab, ich schritt als Doom Slayer durch einen Sperrbereich, die Dämonen waren einmal mehr ausgebrochen. Ein UAC-Soldat wollte mich aufhalten, ich nahm ihm wortlos die Flinte ab, stieg in den Aufzug und genoss einen beeindruckenden Ausblick auf die BFG 10.000. Der Name ist bei dieser riesigen Kanone Programm und sie sollte später noch eine Rolle in meiner Anspielsitzung haben…

Doch bevor ich das Geschütz aus der Nähe betrachten konnte, standen einige hitzige Ballereien gegen diverse Dämonen auf dem Plan. Ob Imps, Hellknights oder Revenants, sie alle wollten ein paar Salven aus meinen Waffen abbekommen. Im Vergleich zum 2016er Doom gibt es auch ein paar neue, aber bereits aus älteren Serienteile bekannte Biester. Als Beispiel seien da das Spinnenmonster mit montiertem Geschütz Arachnotron oder der fliegende Pain Elemental genannt.

Während ich also im Affenzahn durch die Abschnitt rannte und dabei regen Gebrauch von dem Doppelsprung und -Dash machte, fiel mir aber auf, dass die Munition meiner Lieblingswaffen Super Shotgun und Raketenwerfer sich ziemlich schnell dem Ende neigte. Grund dafür ist, dass in den Levels selbst nicht mehr so viele Munitionspackungen herumliegen. Selbiges gilt für Lebensenergie und Rüstung.

Um euren Doom Slayer am Leben und seine Magazine gefüllt zu halten, müsst ihr nun spezielle Aktionen ausführen. Steckt ihr einen Gegner mit dem Flammenwerfer in Brand (dieser hat aber einen Cooldown), verliert er Rüstungspickups, über die aus dem Vorgänger bekannten Glory Kills erhaltet ihr Healthpacks und wenn ihr Dämonen mit der Kettensäge zerteilt gibt es neue Munition. Letztere benötigt allerdings Benzin, je größer der Gegner, desto mehr schluckt sie. Zum Glück liegt in den Arenen meist genug Sprit rum, allerdings zwingt euch Doom Eternal doch etwas, auch andere Waffen als nur eure Lieblinge zu benutzen. Nicht so ideal, wie ich finde.

Neben den flotten Ballereien, die immer noch eine Menge Laune machen, aber eben doch durch die Notwendigkeit der oben beschriebenen Aktionen etwas mehr Taktik von euch verlangen, gibt es auch kleinere Hüpf-Passagen. Geschuldet ist dies dem Umstand, dass es nun spezielle Wände gibt, an denen sich der Doom Slayer festhalten und an ihnen klettern kann. In Kombination mit dem Doppelsprung und -Dash wird eine offenere Levelarchitektur mit mehr fliegenden Plattformen und auch alternativen Möglichkeiten ermöglicht, wie ich im Ansatz auch schon in meiner Anspielsitzung erleben konnte. So richtig super fand ich das aber nicht, da es doch oft zu Wegfindungsproblemen führte.

Allerdings kommt das noch flottere Movement in den Kämpfen richtig gut und die neue Fähigkeit der Super Shotgun, ein abschießbarer Haken, mit dem ihr euch an Gegner heranziehen könnt, lässt coole Möglichkeiten zu. Wenn mich ein Cacodemon aus der Luft beharkte, ich mich an ihn kettete, ihm im Flug eine Salve verpasste und er daraufhin zu Leuchten anfing und ich ihm im Zuge eines Glory Kills das riesge Auge aus dem Körper riss, dann hat das doch ein kleines Grinsen auf mein Gesicht gezaubert.

Ganz allgemein sind die neuen Tötungsanimationen gefühlt noch mal etwas brutaler geworden. Egal ob ich einem Dämon mit meiner Armklinge die Kehle aufschlitze, einem Biest mit seinem eigenen Arm den Schädel spalte oder einem ehemaligen Menschen mal eben den Kopf mitsamt dranhängender Wirbelsäule ausreiße, am roten Pixelsaft wird nicht gespart. Das schmeckt sicherlich nicht jedem, passt aber perfekt zum Setting. Wie eben auch meine zweite Begegnung mit der BFG 10.000. An dem Geschütz angekommen entschied sich der Doom Slayer kurzerhand, das nächste Projektil zu entfernen, sie selbst in den Schlitten zu setzen und mit Schmackes auf den nächsten Planeten ballern zu lassen. Ist. Das. Hohl. Aber geil!

Was übrigens ebenfalls für etwas mehr Taktik sorgt ist die Möglichkeit, bestimmte Dämonen zu verkrüppeln, oder anders ausgedrückt: ihnen die Waffen abzuschießen. Ohne Kanonenarme ist ein Mancubus auf einmal gar nicht mehr so bedrohlich. Doch trotz dieser Möglichkeiten war Doom Eternal in meiner Anspielsession keinesfalls leicht, der normale Schwierigkeitsgrad, der eingestellt war, forderte mich doch alles meine Skills an Maus und Tastatur ab.

Doom Eternal hat mir beim Anspielen Spaß gemacht, richtig viel Spaß. Aber es verändert doch einiges am Oldschool-Prinzip, es gibt Extraleben zur sofortigen Wiederbelebung, die erwähnten Methoden zur Gewinnung von Rüstung, Leben und Munition und eben auch die Jump-and-Run-ähnlichen Passagen. Ich weiß nicht, ob die neuen Elemente auf Dauer funktionieren, dafür sind manche Glory-Kill-Animationen auch einfach zu lang und stören tendenziell den Spielfluss. Ende November sind wir alle schlauer, ich habe aber trotz meiner Kritikpunkte noch richtig Bock, die Dämonen zurück in die Hölle zu prügeln.