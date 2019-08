Metro: Neues Spiel in Arbeit // Story vom Autor der Metro-Romane

PC XOne PS4

Metro Exodus ab 36,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das Bild stammt aus Metro Exodus.

Vor etwa drei Monaten informierten wir euch im Rahmen des seinerzeit veröffentlichten Finanzberichts von THQ Nordic darüber, dass 4A Games an einem neuem „AAA-Projekt“ arbeitet. Weitere Details, um was es sich dabei genau handelt, wurden damals nicht preisgegeben.

Wie sich jetzt zeigt, gingen eventuelle Spekulationen in Bezug auf die Metro-Reihe in die richtige Richtung: Im Zuge einer Investorenkonferenz bestätigte Lars Wingefors, CEO des Publishers, dass sich ein neues Spiel der First-Person-Shooter-Serie in der Entwicklung befindet. Via Instagram meldete sich zudem der Autor Dmitry Glukhovsky zu Wort, auf dessen Romanen die Titel basieren. In seinem Posting schreibt er kurz und knapp, dass er an der Hintergrundgeschichte des kommenden Spiels arbeitet.

Angaben zur Story und dem Gameplay – und auch, wie der Name des neuen Metro-Titels lautet – sind bislang nicht bekanntgegeben worden. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass im Verlauf der gamescom entsprechende Details veröffentlicht werden – siehe dazu auch den Zeitplan der THQ-Nordic-Livestreams.