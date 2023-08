Metro-Autor Dmitri Gluchowski in Russland zu Haftstrafe verurteilt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der vor allem für die Metro-Romanreihe, auf der auch die gleichnamigen Videospiele basieren, bekannte russische Autor Dmitri Gluchowski ist heute in seinem Heimatland in Abwesenheit zu einer Haftstrafe von 8 Jahren in einem Straflager verurteilt worden. Nach Ansicht eines Moskauer Gerichts ist er schuldig, im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine "Falschbehauptungen" über die russische Armee verbreitet zu haben, worauf nach diversen Gesetzesverschärfungen mehrjährige Haftstrafen stehen.

So hat der 44-jährige Schriftsteller etwa den Krieg gegen das Nachbarland als solchen bezeichnet, während es in Russland strafbar ist, vom offiziellen Narrativ der "militärischen Spezialoperation" abzuweichen. Weiterhin hat er den Angriff in der Vergangenheit als "ruinös und zerstörerisch für beide Länder" kritisiert. Zuvor wurde er durch das russische Regime bereits als "ausländischer Agent" eingestuft.

Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass das Urteil vollstreckt wird, da sich Gluchowski bereits seit längerer Zeit im Exil in Westeuropa aufhält.