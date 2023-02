4A Games: Neues Metro voll und ganz spielbar

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Linux MacOS

Ende Mai 2019 hatten wir bereits berichtet, dass 4A Games laut eigener Angaben an einem neuen AAA-Titel arbeiten würde und gemutmaßt, dass es sich um ein Sequel zum erfolgreichen Metro Exodus handeln könnte. Schliesslich hatte sich das Spiel laut Embracer Group mit über sechs Millionen Exemplaren sehr gut verkauft. Vor knapp zwei Jahren erst wurde der Titel mit einer Enhanced Edition für PC bedacht.

Seit Ende November 2020 hatte das ukrainisch-maltesische Entwicklerstudio, das 2006 von ehemaligen GSC Game World-Mitarbeitern (Stalker-Reihe) gegründet wurde, auf der eigenen Website und in diversen Interviews ziemlich offen kommuniziert, dass die Entwicklung eines neuen Serienteils im Metro-Universum gut voranschreiten würde und man später Neuigkeiten verkünden könne. Die Spielentwicklung sei aufgrund des Hauptsitzes in Malta weniger direkt vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine beeinträchtigt worden.

Auf eine Nachfrage von Insider Gaming gab das Studio nun bekannt, dass der neue Metro-Teil zumindest intern "vollständig spielbar" sei und ausschliesslich für die neueste Konsolengeneration und für PC entwickelt würde. Ob das nun bedeutet, dass wir noch in diesem Jahr mit einem Nachfolger zu Metro Exodus rechnen können, ist nicht klar. Laut Brancheninsider Tom Henderson ist zumindest eine offizielle Ankündigung in diesem Jahr wahrscheinlich, ein Release in 2024 realistisch. Inhaltlich ist noch wenig zum Spiel bekannt, die typischen Metro-Features sollen sich aber im nächsten Serienteil wiederfinden.