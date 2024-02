Metro - Awakening für PSVR2 und PC angekündigt

PC PS5

Zu den Neuankündigungen der State of Play gehörte ein neues Metro von Vertigo Games (Arizona Sunshine, After the Fall), das noch 2024 für PSVR2 erscheinen soll. Auch die Steam-Store-Seite für eine Version für PC-VR-Headsets ist bereits verfügbar.

Metro - Awakening soll atmosphärische Erkundung, Stealth und Kämpfe miteinander verbinden und euch in die Rolle des Arztes Serdar versetzen. Der sucht seine Frau und außerdem lebensrettende Medikamente, die sie braucht. Der Protagonist wird lernen müssen, den Pfad zwischen der materiellen und der Geisterwelt zu beschreiten und "das Wesen zu erwecken", zu dem er sich entwickelt, heißt es weiter.

Neben Metro - Awakening wurde als Nachschub für die PSVR2 die Portierung des Dungeon Crawlers Legendary Tales angekündigt.