E3 2019: The Elder Scrolls Online: Zwei weitere DLCs angekündigt

Im Zuge der gerade stattfindenden E3 hat Bethesda die weiteren Pläne für The Elder Scrolls Online bekannt gegeben. So soll es in der zweiten Jahreshälfte zwei weitere Downloaderweiterungen geben, welche dann die aktuelle "Saison des Drachen" abschließen werden. Die erste wird Scalebreaker heißen und zwei neue Verliese ins Spiel implementieren. Diese beiden Dungeons versprechen eine entsprechende Herausforderung und lassen euch und eure Gruppe gegen Drachen antreten, wie ihr ihnen schon in Elsweyr gegenübergestanden habt.

Ende des Jahres wird dann die allumfassende Geschichte um die Saison des Drachen mit der Erweiterung Dragonhold abgeschlossen. Dieses fügt der Karte ein neues Gebiet im südlichen Elsweyr hinzu. Es nennt sich Pellitine und ist ein gesetzloses Ödland, das vor fast 20 Jahren von einer tödlichen Seuche getroffen wurde. Als Gebiets-DLC wird es voller neuer Quests, Gewölbe, mächtiger Gegner und natürlich auch Drachenjagden sein. Scalebreaker soll im dritten Quartal, Dragonhold dann im vierten Quartal dieses Jahres veröffentlicht werden.