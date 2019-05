The Division 2: Title-Update 3 verfügbar // Erster 8-Spieler-Raid ab 16. Mai

PC XOne PS4

Ab den 16. Mai gegen 18 Uhr werdet ihr erstmals in der The Division-Serie ein Team von acht Spielern zusammenstellen und gemeinsam in den virtuellen Kampf ziehen können: Mit „Operation Dunkle Stunden“ implementiert Ubisoft im Rahmen des kürzlich veröffentlichten Title-Updates 3 einen neuen Raid, der „die bisher härteste aller Herausforderungen“ in The Division 2 (im Test+ mit Wertung 9.0) darstellen soll.

Als Schauplatz dafür dient der Washington National Airport, der von der Fraktion der Black Tusks besetzt ist. Euer Ziel ist es – zumindest aus Sicht der Story –, den Flughafen einzunehmen und somit das Eintreffen des gegnerischen Nachschubs zu stören.

Ubisoft macht deutlich, dass im Verlauf des Raids „einige der bisher anspruchsvollsten Bosse“ auf euch warten und die Technologien der Black Tusks „noch fortschrittlicher sind als alles was ihr bisher kennt“. Folglich soll es wichtig sein, dass ihr in Operation Dunkle Stunden als Team funktioniert und eure einsetzbaren Fähigkeiten entsprechend beherrscht. Konntet ihr den Raid erfolgreich abschließen, erwarten euch wie üblich einzigartige Belohnungen wie beispielsweise exotische Waffen oder neue Ausrüstungsgegenstände.

Jene Gruppe, die den Raid weltweit zuerst absolviert, erhält eine besondere Ingame-Auszeichnung: Ein Teamfoto mit den jeweiligen Namen wird im Weißen Haus „für immer“ für alle anderen Spieler zu sehen sein. Während Teams, die Operation Dunkle Stunden zwischen dem 16. und 23. Mai abschließen, ein Ärmel-Abzeichen erhalten, bekommen alle anderen erfolgreichen Spieler ein Clan-Banner-Symbol und eine Trophäe.

Das eingangs erwähnte, etwa 6,5 Gigabyte umfassende Title-Update 3 bringt neben dem neuen Raid zahlreiche weitere Neuerungen beziehungsweise Änderungen mit sich. So können Besitzer des Year-1-Passes auf die ersten „exklusiven“ Missionen zugreifen, zudem wurden Bereiche wie das Crafting, die (Waffen-)Talente und Skills oder auch die Open World optimiert sowie Fehler beseitigt. Die vollständigen, derzeit noch englischen Patchnotes könnt ihr im offiziellen Ubisoft-Forum nachlesen.