PM: The Division® Resurgence kündigt Live-Test in ausgewählten Ländern an (Ubisoft News)

Düsseldorf, 7. Dezember 2022 – Ubisoft® gab heute die Termine für den Live-Test von Tom Clancy's The Division® Resurgence bekannt, ein kostenloses Third-Person-Shooter-RPG für Mobilgeräte aus der Tom Clancy's The Division-Reihe. Der Live-Test wird ab dem 8. Dezember auf ausgewählten Android-Geräten für Spieler:innen in westeuropäischen Ländern verfügbar sein. Die Anmeldung zur Teilnahme an diesem oder zukünftigen Tests findet auf thedivisionresurgence.com statt.

​Der Live-Test bietet den Spieler:innen die Möglichkeit, ihr Feedback mit dem Entwicklungsteam zu teilen und beinhaltet:

The Division Resurgence bringt das hochgelobte The Division-Erlebnis auf Mobilgeräte. Spieler:innen erleben eine neue und unabhängige Handlung in einer riesigen offenen Welt, in der sie sich frei in einer herausragend detaillierten städtischen Umgebung bewegen können. Das Erlebnis wird zudem mit einer atemberaubenden und einzigartigen Perspektive auf die wichtigsten Ereignisse der Geschichte, die in The Division und The Division 2 stattgefunden haben, noch einmal verstärkt.

​Mehr Informationen zu Tom Clancy’s The Division Resurgence gibt es unter: news.ubisoft.com.

About Tom Clancy’s The Division

​Since the first The Division game launched in 2016, the series has offered a revolutionary experience through multiple games, all offering robust RPG customization with tactical action combat. Upcoming games in the series include The Division Resurgence for mobile and survival-action shooter, The Division Heartland. Fans can sign up for a chance to play The Division Heartland at thedivisionheartland.com, and for a chance to play Resurgence at thedivisionresurgence.com.