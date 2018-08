GC 2018: The Division 2 angeschaut - Worldbuilding und Immersion

PC XOne PS4

Der zweite Teil von Ubisofts MMO-Shooter verlegt nicht nur die Handlung nach Washington, er ist auch sieben Jahre nach dem Erstling angesetzt. Warum hat sich Ubisoft für diese Änderungen entschieden?

The Divsion 2 spielt sieben Monate nach den Handlungen des Erstlings, die USA stecken noch tiefer in der Krise und es scheint, als würde nur die namensgebende Truppe versuchen, die Katastrophe einzudämmen. In einer Präsentation auf der Gamescom 2018 wurde mir verraten, warum Ubisoft den Zeitpunkt, zu dem Teil Zwei spielt, so angesetzt hat, wie er es ist, und warum das Setting von New York nach Washington verlegt wurde. Außerdem habe ich erfahren, welche Städte noch im Gespräch waren.

Die Entscheidung für den Zeitsprung ist eigentlich ganz einfach erklärt. Man wollte abbilden, wie die Welt nach einer geraumen Zeit aussehen würde, hätte ein so tragisches Event stattgefunden. Viele Menschen haben sich mittlerweile mit der Situation arrangiert, allerdings gibt es natürlich auch professionelle Gruppen, die ihren Vorteil aus dem Leid anderer ziehen. Menschengruppen haben sich an die Lage angepasst, nach Gesprächen mit realen Krisenexperten von der Feuerwehr und dem Militär erschien dem Team ein solcher Zeitpunkt am sinnvollsten.

Washington als Schauplatz habe auf der Entscheidung gefußt, dass die Stadt eine Vielzahl verschiedener Szenarien biete. Die urbanen Gebiete der Innenstadt, die schicken Upper-Class-Häuser in Georgetown oder die Waldgebiete um das Kapitol herum. Zwar seien beispielsweise auch Seattle oder New Orleans im Gespräch gewesen, Washington sei aber aufgrund der geschichtsträchtigen und auch heute noch wichtigen Gebäude die logische erste Wahl gewesen. Um die Atmosphäre richtig einzufangen, wurde eigens ein Audioteam für einige Tage eingeflogen, das vor allem Nachts Aufnahmen von Straßenzügen, Wäldern oder kleinen Gassen anfertigte. In Kombination mit der 1:1-Umsetzung wolle man so ein möglichst authentisches Gefühl für die Stadt vermitteln.

Nachdem der Standort sowie der Zeitpunkt feststanden, musste man sich überlegen: wie wirkt sich die Situation von The Division auf Washington aus? Die Natur fängt langsam an sich durch den Asphalt zu brechen, ohne Gärtner die sich um die Parks kümmern, wuchern diese bis ins Stadtgebiet hinein. In Georgetown wurden die Villen der Reichen geplündert, die ehemaligen Wohngebiete wurden ohne große Aufräumarbeiten evakuiert, auf den Straßen verwesen langsam die Müllbeutel. Das ikonische Lincoln Memorial wird aufgrund seiner zentralen Lage von den Sicherheitsexperten als Checkpoint genutzt und Roosevelt Island fungiert als Quarantänezone.

Was ich vorgeführt bekommen habe klang durchaus spannend, wenn auch die Form einer Powerpoint-Präsentation etwas fade war. Dafür ist der Einblick in die Gedanken, die sich beim Erstellen einer Spielwelt auf Basis eines realen Vorbilds auftun, umso interessanter. Abgeschlossen wurde die Präsentation mit der Aussage, dass die Entwickler Washington als den Hauptcharakter von The Division 2 sehen. Nach dem Vortrag kann ich diese Aussage durchaus nachempfinden.